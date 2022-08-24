Фото ⟩ Басистка Måneskin выступила топлес: в соцсетях - критика, споры и восхищение

я даже не поняла, что не так с фото, потому что мой мозг такой: ну рок звезды всегда обнажаются на сцене ЭТО НОРМАЛЬНО, а потом я такая стоп это же ВИКТОРИЯ ИЗ МАНЕСКИН и потом до меня дошло



u go, Queen <3 https://t.co/00y806PlVN