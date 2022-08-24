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Фото ⟩ Басистка Måneskin выступила топлес: в соцсетях - критика, споры и восхищение

rus.tvnet.lv
Басистка Måneskin выступила топлес: в соцсетях - критика, споры и восхищение
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Виктория Де Анджелис
Виктория Де Анджелис Фото: AP/Scanpix

Новый сценический образ Виктории Де Анджелис - басистки итальянской рок-группы Måneskin - вызвал бурную реакцию в соцсетях. Как рассказывает здание "Горящая изба", девушка временами стала выступать на концертах топлес. Такое решение артистки поняли не все. 

Критики Виктории отмечали, что музыкантам следует привлекать внимание творчеством, а не внешним видом. Кто-то говорил, что им было бы некомфортно находиться на концерте, на котором участница группы обнажила грудь.

Правда тех, кто поддержал участницу Måneskin, было больше. Пользователи благодарили Викторию за нормализацию женского тела. Помимо этого, многие обратили внимание на то, что для рок-музыкантов выглядеть так - норма.

"Я не большая поклонница Måneskin, но после этих кадров стала очень уважать Викторию. Этому миру нужно перестать сексуализировать женскую грудь и относиться к женщинам лишь как к сексуальным объектам".

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