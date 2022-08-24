С начала вторжения РФ в Украину Латвия стала более патриотической и национальной, а также лучше понимает цену свободы, сказал в интервью Latvijas Radio президент Латвии Эгил Левитс, пишет Rus.LSM. При этом он отметил, что в стране есть и "нелояльная часть" общества, с которой "нужно справиться".
Левитс: с начала войны жители Латвии стали более патриотичными
Президент считает, что война в Украине создала "большую чувствительность" против присутствия России в Латвии. "Сейчас мы более болезненно воспринимаем российские памятники", - отметил Левитс.
По словам президента, с начала войны в Украине в латвийском обществе заметны и положительные, и отрицательные вещи.
К положительным вещам Левитс относит то, что большая часть общества стала более сознательной по отношению к своей стране и цене свободы. "В быту никто особо не думает об угрозе, но сейчас ее видно. Это заставляет людей задуматься. (...) Война показала, что мы, латыши, за безопасную страну", - признал Левитс.
Негативным эффектом он считает то, что появилась "одна русская часть общества, которая нелояльна к стране".
"Наша задача с нею справиться и изолировать ее от общества", - заключил он.
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