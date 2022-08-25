Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком

В апреле Фьюри объявил о том, что покидает профессиональный бокс и завершает карьеру. Позднее, правда, британец объявил о возвращении и третьем поединке против своего соотечественника Дерека Чисоры.

Буквально через несколько дней он снова передумал и заявил, что не планирует возвращаться на ринг. Если только за очень большую сумму денег. И вот "Цыганский Король" [прозвище Фьюри] вновь поменял решение.

"Обращаюсь к тем, кто хочет организовать мой бой [против Александра Усика]. У вас есть семь дней, до 1 сентября. Приходите с деньгами. Если нет - спасибо всем, я завершил карьеру", - заявил Фьюри в своём Instagram.

Издание The Sun сообщает, что Фьюри хочет получить за бой с Усиком 150 миллионов евро. По данным Daily Mail, реальный гонорар будет гораздо скромнее - в границах 55-60 миллионов.

Напомним, в минувшие выходные Усик провёл бой-реванш против британца Энтони Джошуа, в котором во второй раз одержал победу и сохранил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе.

Фьюри, в свою очередь, является чемпионом мира по версии WBC, поэтому на кону их с Усиком потенциального поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

34-летний Фьюри по-прежнему остаётся непобеждённым. Он провёл 33 поединка и одержал победы в 32 из них, ещё один бой завершился вничью. 35-летний Усик также ни разу в профессиональной карьере не проигрывал. На его счету 20 побед (13 нокаутом).