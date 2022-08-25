Топ-5 террас Таллинна, где можно провести последние выходные лета и приятно посидеть в жару

5 кафе и ресторанов, террасы которых не могут остаться незамеченными.

R14

В винном ресторане R14 вас ждет качественное вино и по-настоящему вкусная еда. Готовящиеся здесь блюда и предлагаемое вино великолепно сочетаются между собой благодаря шеф-повару и сомелье.

В 2022 году ресторан был отмечен гидом Мишлен.

Так как у ресторана теперь есть два филиала: в квартале Роттерманн и Haven Kakumäe, у вас есть возможность посетить их террасы в разных частях Таллинна.

Fotografiska

Ресторан Fotografiska создает новый уровень в культуре питания Эстонии. Такого вторичного использования - начиная от интерьера и заканчивая сервировкой блюд - в Эстонии еще не видели.