1 сентября проезд в общественном транспорте Риги и Даугавпилса будет бесплатным

"День знаний - праздник и для Риги, и для всей страны. Чтобы уменьшить в этот день заторы и побудить родителей и учителей выбирать общественный транспорт, Рижская дума 1 сентября ввела бесплатный проезд", - заявил ранее мэр столицы Мартиньш Стакис.

Самоуправление также призывает водителей транспортных средств к бдительности на дорогах, так как на улицах будет много детей, которые вернулись в город после летних каникул.

Рижская дума просит жителей максимально использовать общественный транспорт.

Как сообщалось, в Риге с 1 сентября будет увеличено количество рейсов общественного транспорта по нескольким маршрутам, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела по связям с общественностью ООО Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

С 1 сентября в рабочие дни будет увеличено количество рейсов на 1-м трамвайном, 3-м и 14-м троллейбусных маршрутах, а также на 22-м, 25-м, 37-м, 41-м и 53-м автобусных маршрутах.

С 3 сентября будет увеличено количество рейсов в выходные дни на 1-м трамвайном маршруте, а также на 15-м и 19-м троллейбусных маршрутах.

С окончанием пляжного сезона с 1 сентября автобусы 30-го маршрута, как и ранее, будут курсировать только по будням, автобусы номер 29 будут ходить по маршруту "Межциемс-Вецмилгравис", также изменения будут внесены в 36-й автобусный маршрут по рабочим и выходным дням и в 31-й автобусный маршрут в выходные дни.

В Даугаупилсе проезд на общественном транспорте сегодня будет бесплатным

В связи с началом нового учебного года проезд в общественном транспорте Даугавпилса сегодня будет бесплатным.

Согласно решению Даугавпилсской городской думы, не только школьники и студенты, но и все остальные пассажиры общественного транспорта сегодня получат 100% скидку на проезд.

Предоставление бесплатных поездок обойдется муниципалитету примерно в 10 000 евро.