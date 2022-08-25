Ринкевич: с демонтажем памятника в Пардаугаве завершилась целая эпоха в истории Латвии

#Latvia takes down one of the symbols of the Soviet occupatio in #Riga. Closing another painful page of the history and looking for better future https://t.co/USleIQJdk7 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 25, 2022

Министр обороны Артис Пабрикс сказал, что падение символа СССР является поворотным моментом, который знаменует собой новую возможность для латышей избавиться от унижений, восстановить справедливость и "консолидировать тех, кто сбился с пути и сожалеет об этом".

"Моя рука по-прежнему протянута, а те, кто об этом скорбит - ваше время вышло", - написал министр в Twitter.

PSRS simbola krišana ir robezšķirtne, kura iezīmē jaunu iespēju mums atbrīvoties no pazemojuma, atjaunot taisnīgumu un konsolidēt mūsu tautā tos, kuri gājuši maldu ceļu un to nožēlo. Mana roka ir joprojām izstiepta:), savukārt, tiek kuri par to skumst, jūsu laiks ir aizgājis! — Artis Pabriks (@Pabriks) August 25, 2022

Депутат Европарламента Сандра Калниете также назвала демонтаж памятника переломным моментом, чтобы "покончить с тревожным оглядыванием через плечо с мыслью о том, что скажет Россия".

"Это важный шаг для уверенности латвийского народа в себе - мы делаем то, что считаем правильным. И это правильный шаг", - отметила депутат.

Депутат Национального объединения Янис Домбрава подчеркивает, что символ "империи зла" уничтожен, и поздравляет всех с этой победой.

Галерея: демонтаж памятника в парке Победы