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Ринкевич: с демонтажем памятника в Пардаугаве завершилась целая эпоха в истории Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
Ринкевич: с демонтажем памятника в Пардаугаве завершилась целая эпоха в истории Латвии
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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня вместе с демонтажем памятника советским воинам в Пардаугаве завершилась целая эпоха в истории Латвии, и от всех нас зависит, какой будет следующая страница, заявил в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Министр обороны Артис Пабрикс сказал, что падение символа СССР является поворотным моментом, который знаменует собой новую возможность для латышей избавиться от унижений, восстановить справедливость и "консолидировать тех, кто сбился с пути и сожалеет об этом".

"Моя рука по-прежнему протянута, а те, кто об этом скорбит - ваше время вышло", - написал министр в Twitter.

Депутат Европарламента Сандра Калниете также назвала демонтаж памятника переломным моментом, чтобы "покончить с тревожным оглядыванием через плечо с мыслью о том, что скажет Россия".

"Это важный шаг для уверенности латвийского народа в себе - мы делаем то, что считаем правильным. И это правильный шаг", - отметила депутат.

Депутат Национального объединения Янис Домбрава подчеркивает, что символ "империи зла" уничтожен, и поздравляет всех с этой победой.

Галерея: демонтаж памятника в парке Победы

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