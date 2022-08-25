Запорожскую АЭС полностью остановили; повышенной радиации в Латвии не зарегистрировано

Российские войска отключили линию связи электростанции с украинской энергосистемой, за чем последовали изменения в работе АЭС - действия солдат привели к полному отключению АЭС от сети, говорится в сообщении "Энергоатом".

"Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что три другие линии связи ранее были повреждены во время обстрелов.

В компании заявили, что действия российских военных повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции.

Два реактора Запорожской атомной электростанции (АЭС) в четверг были отключены от общей энергосистемы, ссылаясь на официальные источники, сообщают представители VVD.

"Центр радиационной безопасности следит за ситуацией, повышенного уровня радиации в Латвии не зафиксировано. Уровень радиации контролируется круглосуточно и без выходных", - сообщили в VVD.

Уже сообщалось, что один сотрудник Запорожской атомной электростанции (АЭС) погиб в результате обстрела российскими войсками Энергодара.