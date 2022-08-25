Российские войска полностью отключили Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) от сети, сообщила в четверг украинская атомная энергетическая компания "Энергоатом", указав, что сработала аварийная защита. Однако представители Государственной службы окружающей среды (VVD) подчеркивают, что повышенного уровня радиации в Латвии не обнаружено.
Запорожскую АЭС полностью остановили; повышенной радиации в Латвии не зарегистрировано
Российские войска отключили линию связи электростанции с украинской энергосистемой, за чем последовали изменения в работе АЭС - действия солдат привели к полному отключению АЭС от сети, говорится в сообщении "Энергоатом".
"Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" напомнили, что три другие линии связи ранее были повреждены во время обстрелов.
В компании заявили, что действия российских военных повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции.
Два реактора Запорожской атомной электростанции (АЭС) в четверг были отключены от общей энергосистемы, ссылаясь на официальные источники, сообщают представители VVD.
"Центр радиационной безопасности следит за ситуацией, повышенного уровня радиации в Латвии не зафиксировано. Уровень радиации контролируется круглосуточно и без выходных", - сообщили в VVD.
Уже сообщалось, что один сотрудник Запорожской атомной электростанции (АЭС) погиб в результате обстрела российскими войсками Энергодара.
За последнюю неделю возле АЭС произошло несколько перестрелок, что вызвало опасения по поводу возможной ядерной катастрофы. Российские войска контролируют АЭС с марта. Украина призывает к созданию демилитаризованной зоны вблизи станции.
Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал в четверг на экстренном заседании Совета Безопасности ООН разрешить международным экспертам посетить Запорожскую АЭС, подконтрольную российским войскам, а также выразил готовность лично возглавить делегация экспертов.
Также было объявлено, что непрерывный мониторинг уровня радиации в Латвии осуществляется в режиме онлайн 20 стационарными станциями спектрометрического контроля, две из которых расположены в Балдоне, две в Даугавпилсе, а также в Балви, Силене, Медуми, Юрмале, Елгаве, Лиепая, Мадоне, Резекне, Руцаве, Салацгриве, Саласпилсе, Талси, Валмиере, Риге и Вентспилсе.
Стационарные станции спектрометрического контроля обеспечивают измерение мощности дозы и спектра фонового гамма-излучения. Измерения проводятся с десятиминутными интервалами.
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