Пассажирка общественного транспорта в Риге не сумела справиться с эмоциями, увидев на уровне глаз флажок Украины, и выразила по отношению к нему неуважение. Предприятие Rīgas satiksme обещает выяснить личность нарушительницы порядка и передать ее полиции, сообщает Degpunktā.
Женщина в рижском автобусе отклеила флажок Украины. Теперь ее разыскивают
Женщина, ехавшая в рижском общественном транспорте, не сумела справиться с эмоциями и, выражая свою позицию по поводу войны в Украине, осуществила недопустимые действия, проявив неуважение к символу другого государства. Кроме того, она грубо ругалась и мешала другим пассажирам.
Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича, комментируя ситуацию, указала, что это не первый случай, когда с дверей общественного транспорта отклеивают флажки.
Представитель предприятия рассказала, что в компании это видео посмотрели и связались с жителем, опубликовавшим его, чтобы выяснить точную дату и примерное время произошедшего, а также направление, куда ехал автобус, чтобы обратиться в полицию.
Стражи порядка призывают сообщить по номеру 110, если вам знакома эта женщина.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!