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Женщина в рижском автобусе отклеила флажок Украины. Теперь ее разыскивают

rus.tvnet.lv
Женщина в рижском автобусе отклеила флажок Украины. Теперь ее разыскивают
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Пассажирка общественного транспорта в Риге не сумела справиться с эмоциями, увидев на уровне глаз флажок Украины, и выразила по отношению к нему неуважение. Предприятие Rīgas satiksme обещает выяснить личность нарушительницы порядка и передать ее полиции, сообщает Degpunktā.

Женщина, ехавшая в рижском общественном транспорте, не сумела справиться с эмоциями и, выражая свою позицию по поводу войны в Украине, осуществила недопустимые действия, проявив неуважение к символу другого государства. Кроме того, она грубо ругалась и мешала другим пассажирам.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича, комментируя ситуацию, указала, что это не первый случай, когда с дверей общественного транспорта отклеивают флажки.

Представитель предприятия рассказала, что в компании это видео посмотрели и связались с жителем, опубликовавшим его, чтобы выяснить точную дату и примерное время произошедшего, а также направление, куда ехал автобус, чтобы обратиться в полицию.

Стражи порядка призывают сообщить по номеру 110, если вам знакома эта женщина.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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