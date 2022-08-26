Женщина в рижском автобусе отклеила флажок Украины. Теперь ее разыскивают

Женщина, ехавшая в рижском общественном транспорте, не сумела справиться с эмоциями и, выражая свою позицию по поводу войны в Украине, осуществила недопустимые действия, проявив неуважение к символу другого государства. Кроме того, она грубо ругалась и мешала другим пассажирам.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича, комментируя ситуацию, указала, что это не первый случай, когда с дверей общественного транспорта отклеивают флажки.

Представитель предприятия рассказала, что в компании это видео посмотрели и связались с жителем, опубликовавшим его, чтобы выяснить точную дату и примерное время произошедшего, а также направление, куда ехал автобус, чтобы обратиться в полицию.

Стражи порядка призывают сообщить по номеру 110, если вам знакома эта женщина.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: