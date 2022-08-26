Киев отреагировал на поздравление Лукашенко: "Желаем воссоединиться с Каддафи и Хусейном"

В наш День независимости диктатор Лукашенко поздравил Украину и пожелал нам мирного неба. В качестве "подарка" из Беларуси в Украину снова были выпущены ракеты", - говорится в сообщении министерства.

"Мы желаем Лукашенко такого же мирного неба... и воссоединения со своими хорошими друзьями Хусейном и Каддафи", - говорится в заявлении Минобороны Украины.

По мнению Подоляка, Лукашенко устраивает публичную клоунаду, потому что всерьез полагает, что мир не фиксирует его истинную роль в конфликте. "Полагаю, что господин Лукашенко всерьез считает, что мир не фиксирует прямого соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины. И потому продолжает устраивать эту публичную клоунаду", - заявил Подоляк, назвав заявление Лукашенко циничным. По его словам, цинизм этот "юридически зафиксирован".