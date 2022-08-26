Министерство обороны Украины отреагировало на циничное поздравление президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости, пожелавшего Украине мирного неба, также пожелав в ответ мирного неба, а заодно и воссоединения с хорошими друзьями - ливийским и иракским диктаторами Муамаром Каддафи и Саддамом Хусейном.
Киев отреагировал на поздравление Лукашенко: "Желаем воссоединиться с Каддафи и Хусейном"
В наш День независимости диктатор Лукашенко поздравил Украину и пожелал нам мирного неба. В качестве "подарка" из Беларуси в Украину снова были выпущены ракеты", - говорится в сообщении министерства.
"Мы желаем Лукашенко такого же мирного неба... и воссоединения со своими хорошими друзьями Хусейном и Каддафи", - говорится в заявлении Минобороны Украины.
Напомним, ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал высказывание Лукашенко клоунадой.
По мнению Подоляка, Лукашенко устраивает публичную клоунаду, потому что всерьез полагает, что мир не фиксирует его истинную роль в конфликте. "Полагаю, что господин Лукашенко всерьез считает, что мир не фиксирует прямого соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины. И потому продолжает устраивать эту публичную клоунаду", - заявил Подоляк, назвав заявление Лукашенко циничным. По его словам, цинизм этот "юридически зафиксирован".
Напомним, Лукашенко в среду поздравил народ Украины с Днем независимости, пожелав "мирного неба".
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