Братья Байрактар: деньги не приоритет, наша поддержка на стороне Украины

Все это звучит благородно, но есть критики, которые указывают, что Украина - это всего лишь рынок сбыта, куда Baykar продает свое оружие. Что отвечают им братья Байрактар?

Халук не скрывает, что коммерческие интересы присутствуют. Но с начала войны компания приложила много сил для сотрудничества с Украиной. "Для нас приоритетом является установление крепких отношений и развитие сотрудничества, которое принесёт пользу обеим сторонам", - уверен он.

Да, подтверждает он, с началом российской войны в Украине интерес к дронам "Байрактар" вырос, выросли и продажи. До войны в Украине, дроны успешно использовались Азербайджаном в войне с Арменией в Нагорном Карабахе, а также в Сирии и Ливии. И часто по ту сторону конфликта была Россия.

"Деньги не являются приоритетом"

Была ли реакция со стороны России? - вопрос напрашивается сам собой.

"Мы компания, которая разрабатывает технологии, - говорит Халук. - У нас свои цели. Мы пытаемся внести вклад в развитие своей страны, а также стран, с которыми имеем стратегическое сотрудничество. Мы не используем эти технологии сами. Мы, разработав, передаём их в использование другим".

Он напоминает, что, например, в Украине дроны используют украинские военные и именно они принимают решение, когда их использовать.