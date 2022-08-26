Украина: ВСУ уничтожили под Луганском 200 десантников РФ

По словам главы района, целью украинских военных стала гостиница "Донбасс", где с 2014 года базируются пророссийские вооруженные формирования.

"В оккупированной Кадиевке Луганской области украинские солдаты уничтожили российскую базу, которую в гостинице "Донбасс". Ликвидировано 200 военнослужащих Воздушно-десантных войск России", - сообщил Гайдай в своем Telegram-канале.

Кадиевка находится под контролем пророссийских формирований с 2014 года.