Доказательств против Трампа по делу о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года хватало для того, чтобы обеспечить обвинительный приговор, говорится в специальном докладе Минюста США. Если бы Трамп не выиграл президентские выборы в 2024 году, он был бы осужден, полагает спецпрокурор Джек Смит.
Спецпрокурор Смит: доказательств против Трампа хватало для приговора по делу о выборах 2020 года
«Допустимых доказательств было достаточно, чтобы обеспечить обвинительный приговор в ходе судебного процесса», — говорится в докладе. Его подготовил специальный прокурор Джек Смит.
Смит расследовал обвинения против Трампа в том, что тот пытался незаконно отменить результаты выборов президента США 2020 года, на которых победил Джо Байден.
В докладе Смит обвиняет Трампа в «беспрецедентных попытках незаконно сохранить власть» разными способами, в том числе «угрозами и поощрением насилия против тех, кто считается [его] оппонентами».
Уголовное дело против Трампа о попытке отменить результаты выборов 2020 года было прекращено в конце ноября 2024 года — вскоре после того, как политик выиграл президентские выборы.
«Министерство [юстиции] давно считает, что Конституция запрещает федеральное уголовное преследование действующего президента, но результаты выборов впервые подняли вопрос о том, как интерпретировать закон, если частное лицо, которому уже предъявлены обвинения, становится избранным президентом», — говорится в докладе.
К опубликованному докладу прилагается письмо Смита генпрокурору США Меррику Гарланду. «Хотя мы не смогли довести дело до суда, я считаю очень важным, что наша команда следовала принципам закона до последнего», — пишет Смит в сопроводительном письме.
После публикации отчета Дональд Трамп назвал Смита «невменяемым», а результаты его расследования — «фейковыми».
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Доклад, в котором насчитывается 137 страниц, был представлен Конгрессу во вторник, 14 января, после полуночи по местному времени.
Это лишь первая часть результатов расследования Смита и его команды. Вторая часть касается обвинений в том, что Трамп незаконно хранил секретные государственные документы у себя дома во Флориде. По этому делу обвиняемыми также проходят двое сотрудников Трампа. Дело против них продолжается.
На прошлой неделе судья Эйлин Кэннон заблокировала публикацию всего доклада из-за опасений, что отчет может повлиять на уголовное преследование этих сотрудников.
Джек Смит покинул свой пост в начале 2025 года. Трамп обещал уволить его, как только вступит в должность президента.
В 2020 году Дональд Трамп проиграл президентские выборы Джо Байдену. Трамп отказался признавать победу соперника и заявил, что выборы у него «украли». Кульминацией его заявлений стала атака сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года, когда Конгресс ратифицировал результаты выборов.