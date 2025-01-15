После публикации отчета Дональд Трамп назвал Смита «невменяемым», а результаты его расследования — «фейковыми».

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Доклад, в котором насчитывается 137 страниц, был представлен Конгрессу во вторник, 14 января, после полуночи по местному времени.

Это лишь первая часть результатов расследования Смита и его команды. Вторая часть касается обвинений в том, что Трамп незаконно хранил секретные государственные документы у себя дома во Флориде. По этому делу обвиняемыми также проходят двое сотрудников Трампа. Дело против них продолжается.

На прошлой неделе судья Эйлин Кэннон заблокировала публикацию всего доклада из-за опасений, что отчет может повлиять на уголовное преследование этих сотрудников.

Джек Смит покинул свой пост в начале 2025 года. Трамп обещал уволить его, как только вступит в должность президента.

В 2020 году Дональд Трамп проиграл президентские выборы Джо Байдену. Трамп отказался признавать победу соперника и заявил, что выборы у него «украли». Кульминацией его заявлений стала атака сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года, когда Конгресс ратифицировал результаты выборов.