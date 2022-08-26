Видео ⟩ Тяжелая авария на Таллиннском шоссе под Адажи: пострадал мотоциклист

Автомобилисты, находящиеся рядом с местом аварии, сообщают, что движение полностью перекрыто, но возможен объезд через Кадагу.

По словам медиков, в аварии серьезно пострадали водитель мотоцикла и его пассажир.

На месте ДТП работают четыре бригады скорой помощи, в том числе медики-специалисты, а также сотрудники Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Видео: Авария на Таллиннском шоссе возле Адажи