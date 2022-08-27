Очень дорогой факел. Пока цены топлива в Европе бьют рекорды, под Петербургом каждый день сжигают газ на $10 млн

"Я никогда не видела таких масштабов факельного сжигания на заводе по производству СПГ, - говорит доктор Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо. - В июне мы наблюдали огромный всплеск, который не исчез и остается на том же аномально высоком уровне".

Мигель Бергер, посол Германии в Великобритании, сказал в интервью Би-би-си, что усилия Европы по сокращению зависимости от российского газа "оказывают сильное влияние на российскую экономику". "У них нет других мест, куда они могут продать свой газ, поэтому им приходится его сжигать", - предположил он.

Марк Дэвис - генеральный директор Capterio, компании, занимающейся поиском способов избежать сжигания лишнего газа. Он утверждает, что гигантский факел под Петербургом появился не случайно и, скорее всего, решение жечь газ было принято по оперативным причинам. "Часто операторы всячески пытаются избежать остановки производства, опасаясь, что его запуск может быть технически сложным или дорогостоящим. Вероятно, в данном случае именно так и произошло", - сказал он в интервью Би-би-си.