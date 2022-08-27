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Армия Азербайджана вошла в город Лачин

rus.tvnet.lv
Армия Азербайджана вошла в город Лачин
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Армия Азербайджана
Армия Азербайджана Фото: GHULAM RASOOL/AFP

Азербайджанская армия вошла в Лачин и восстановила контроль над селами Сус и Забух, которые в течение 30 лет находились под контролем Армении, сообщил в пятницу, 26 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

"Поздравляю всех жителей Лачина и азербайджанский народ с этим праздником", - пишет Алиев.

Через населенные пункты Лачин, Забух и Сус проходит так называемый Лачинский коридор - единственная дорога, которая связывала Армению с Нагорным Карабахом.

Согласно мирному соглашению 2020 года после армяно-азербайджанской войны контроль над Лачинским коридором перешел к российским миротворцам.

Ереван и Баку договорились, что обе страны должны построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет.

В августе Баку объявил, что завершил строительство своего участка дороги, а армянский участок остался недостроенным.

Азербайджан обвинил Ереван в умышленном затягивании работ.

Однако в начале августа подконтрольные Армении власти Нагорного Карабаха уведомили жителей населенных пунктов Лачин, Забух и Сус о необходимости эвакуации до 25 августа, так как эти села переходят под контроль Азербайджана.

В знак протеста против этого решения жители начали блокаду дороги, но акция была остановлена, когда власти Нагорного Карабаха пообещали переселенцам финансовую поддержку.

В населенном пункте Лачин проживало 50 армянских семей, тогда как в 1989 году его население достигало почти 8000 человек. Население быстро сократилось, так как в 1992 году азербайджанцы были вынуждены покинуть город, который заняли армянские войска.

В сентябре 2020 года между Арменией и Азербайджаном вспыхнули боевые действия из-за спорного района Нагорного Карабаха, населенного в основном армянами, в которых погибло около 6500 человек.

Боевые действия продолжались шесть недель и завершились 9 ноября 2020 года, когда Армения и Азербайджан при поддержке России заключили соглашение о прекращении огня, которое многие в Армении считают капитуляцией.

Согласно договору, армяне потеряли часть основной территории Нагорного Карабаха, а также все районы буферной зоны безопасности, находившиеся под контролем Армении с 1990-х годов.

Нагорный Карабах, входивший в состав Азербайджанской ССР в советское время, с начала 1990-х годов является "де-факто" независимой Армянской республикой. Хотя Азербайджан не контролирует Нагорный Карабах с момента распада СССР, он считает населенный армянами район своей территорией.

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