Армия Азербайджана вошла в город Лачин

"Поздравляю всех жителей Лачина и азербайджанский народ с этим праздником", - пишет Алиев.

Через населенные пункты Лачин, Забух и Сус проходит так называемый Лачинский коридор - единственная дорога, которая связывала Армению с Нагорным Карабахом.

Согласно мирному соглашению 2020 года после армяно-азербайджанской войны контроль над Лачинским коридором перешел к российским миротворцам.

Ереван и Баку договорились, что обе страны должны построить дороги в обход Лачинского коридора в течение трех лет.

В августе Баку объявил, что завершил строительство своего участка дороги, а армянский участок остался недостроенным.

Азербайджан обвинил Ереван в умышленном затягивании работ.

Однако в начале августа подконтрольные Армении власти Нагорного Карабаха уведомили жителей населенных пунктов Лачин, Забух и Сус о необходимости эвакуации до 25 августа, так как эти села переходят под контроль Азербайджана.

В знак протеста против этого решения жители начали блокаду дороги, но акция была остановлена, когда власти Нагорного Карабаха пообещали переселенцам финансовую поддержку.