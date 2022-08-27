Венгрия будет строить ядерные реакторы вместе с Россией

Вторжение России в Украину не ослабило интереса Будапешта к этому проекту, который предусматривает замену четырех существующих реакторов на венгерской атомной станции (АЭС) "Пакш" двумя новыми.

Тот факт, что проекту был дан зеленый свет, является еще одним подтверждением тесных отношений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным.

"Это разрешение - настоящий поворотный момент. Веха, которая позволит Венгрии иметь два новых реактора к 2030 году", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Теперь мы можем перейти от стадии планирования к строительству. Вы увидите это на строительной площадке в ближайшие недели", - добавил он.

Контракт, подписанный в 2014 году, предусматривает, что два реактора мощностью 1200 мегаватт более чем вдвое превысят текущую мощность АЭС.

Построенная в 1980 году АЭС в настоящее время обеспечивает примерно 40% потребления электроэнергии в Венгрии.

"Таким образом, мы обеспечим энергетическую безопасность Венгрии в долгосрочной перспективе и защитим Венгрию от диких колебаний цен на энергоносители", - подчеркнул министр иностранных дел Венгрии.

Финансирование проекта обеспечивает Россия, которая предоставила Венгрии кредит в размере 10 миллиардов евро, а Будапешт покроет оставшуюся сумму.

В ответ на вторжение России в Украину Финляндия в мае отказалась от аналогичного проекта.

Тем временем Венгрия различными способами пытается замедлить и ослабить санкции Европейского союза (ЕС) против России.

В то время как другие страны-члены ЕС пытаются избавиться от своей энергетической зависимости от России, Венгрия получила право на исключение и договорилась с Москвой о дополнительных поставках природного газа.