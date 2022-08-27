Полицейский задержан по подозрению в получении взятки от пьяного водителя

Должностное лицо Главного управления порядка Государственной полиции, работающее в сфере контроля за дорожным движением, могло принять предложение взятки в размере нескольких сотен евро от частного лица в обмен на не составление протокола об административном правонарушении – превышении разрешенного скоростного режима и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с инцидентом IDB возбудил уголовное дело по части второй статьи 320 Уголовного кодекса – за получение предложенной взятки.

Задержанному полицейскому присвоен статус подозреваемого и к нему применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на выполнение обязанности определенной должности.

В интересах следствия на данный момент никакой дополнительной информации не предоставляется.

IDB напоминает, что ни одно лицо не может быть признано виновным в совершении уголовного правонарушения, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

В первом полугодии 2022 года IDB провел досудебные расследования по 91 уголовному делу в пределах своей компетенции. За первое полугодие текущего года в органы прокуратуры передано 26 уголовных производств, в рамках которых возбуждено уголовное дело в отношении 37 лиц, в том числе 29 должностных лиц подведомственных учреждений МВД, за 36 уголовных правонарушений, совершенных как при исполнении служебных обязанностей, так и вне служебных обязанностей