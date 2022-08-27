Moderna подала в суд на Pfizer из-за нарушения прав

При этом компания отмечает, что не запрещает распространять вакцину в странах с низким и средним уровнем дохода и не требует судебного запрета на продажи Comirnaty в будущем или возмещения убытков, связанных с продажами вакцины до начала марта 2022 года.

"Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы разработали, в создание которой вложили миллиарды долларов, и которую запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии COVID-19", - пояснил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель. Как пример, он приводит разработку в компании лекарств от гриппа, ВИЧ, сердечно-сосудистых заболеваний и редких форм рака, в которых используется технологическая платформа мРНК.

BioNTech уже начал работу над мРНК-вакциной от рака

После выпуска вакцины от COVID-19 конкуренты Moderna объявили о продвижении в создании других вакцин на платформе мРНК. В середине июня 2021 годаBioNTech перевела во вторую фазу - испытания на контрольной группе - разработку собственной мРНК-вакцины BNT111, которая должна помочь в борьбе с меланомой.

Также немецкая компания сообщила, что самостоятельно, без кредитов и господдержки профинансирует первую фазу разработки мРНК-вакцины от малярии, в ходе которой будет создано несколько прототипов препарата. В конце 2022 года планируется начать клинические испытания самого многообещающего из них.

Создатели вакцины из BioNTech вошли в список самых богатых немцев

Успех BioNTech в создании вакцины совместно с Pfizer был столь значимым, что в 2020-2021 годах ускорил рост ВВП Германии и разработку в стране лекарств от рака и вакцины от малярии, а также обеспечил заказами немецкую фармацевтику и обогатил инвесторов.

Так, основатели BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюречи после выпуска вакцины Comirnaty вошли в список 10 наиболее богатых граждан ФРГ.