Алла Пугачева на этой неделе прилетела в Москву, пишет издание StarHit.
Видео ⟩ Алла Пугачева вернулась в Россию
Российский дизайнер Игорь Гуляев поделился видео, на котором Примадонна ногой открывает дверь своего автомобиля, а мужчина встречает близкую подругу словами: "Глазам не верю, неужели в самом деле?". Алла Борисовна с улыбкой отвечает: "Уже давно, я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет, да?".
Российские СМИ предполагают, что Пугачева вернулась в Россию к сентябрю - чтобы повести детей Гарри и Лизу в школу. Ранее Алла Пугачева говорила журналистам, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, так как детям надо идти в школу.
Последние месяцы семья провела сначала в Израиле, а потом в Латвии. Еще в начале этой недели Алла Борисовна посетила премьеру фильма "Жена Чайковского" в Риге.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми последние месяцы находились в Латвии. Периодически они делились с подписчиками своими фотографиями и видео с прогулок по Юрмале.
Ранее звезды побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, а также посетили маэстро Раймонда Паулса.
Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns?. "Им здесь очень понравилось, они не скрывали своего восторга от того, как у меня здесь красиво", - отметил Маэстро.
Он добавил, что в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.
В августе Максим Галкин провел несколько выступлений в Латвии и других странах Европы. Артист периодически выкладывает видео, где его овациями встречают зрители.
Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
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