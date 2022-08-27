Видео ⟩ Алла Пугачева вернулась в Россию

Российский дизайнер Игорь Гуляев поделился видео, на котором Примадонна ногой открывает дверь своего автомобиля, а мужчина встречает близкую подругу словами: "Глазам не верю, неужели в самом деле?". Алла Борисовна с улыбкой отвечает: "Уже давно, я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет, да?".

Российские СМИ предполагают, что Пугачева вернулась в Россию к сентябрю - чтобы повести детей Гарри и Лизу в школу. Ранее Алла Пугачева говорила журналистам, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, так как детям надо идти в школу.

Последние месяцы семья провела сначала в Израиле, а потом в Латвии. Еще в начале этой недели Алла Борисовна посетила премьеру фильма "Жена Чайковского" в Риге.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми последние месяцы находились в Латвии. Периодически они делились с подписчиками своими фотографиями и видео с прогулок по Юрмале.