Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) поддержат идею об отмене упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России, пишет "Медуза", со ссылкой на газету The Financial Times.
СМИ: ЕС откажется от упрощенного визового режима с Россией
По словам источников издания, которые участвуют в переговорах по этой теме, официально об этом объявят на встрече глав МИДов стран Евросоюза. Планируется, что встреча состоится в Праге 30 августа.
Ранее сообщалось, что такое предложение внесет глава МИД Чехии Ян Липавский.
Прекращение действия этого соглашения об упрощенной выдаче виз, которое было заключено между Россией и ЕС в 2007 году, будет означать, что желающим придется предоставлять больше документов. Кроме того планируется, что сбор за оформление визы увеличится с 35 до 80 евро, а заявки будут рассматривать дольше.
"Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных мер. Мы хотим пойти дальше, чем отказ от упрощенной выдачи виз", - заявил один из источников в разговоре с The Financial Times. По его словам, более серьезные ограничения могут быть приняты до конца года.
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