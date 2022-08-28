СМИ: ЕС откажется от упрощенного визового режима с Россией

По словам источников издания, которые участвуют в переговорах по этой теме, официально об этом объявят на встрече глав МИДов стран Евросоюза. Планируется, что встреча состоится в Праге 30 августа.

Ранее сообщалось, что такое предложение внесет глава МИД Чехии Ян Липавский.

Прекращение действия этого соглашения об упрощенной выдаче виз, которое было заключено между Россией и ЕС в 2007 году, будет означать, что желающим придется предоставлять больше документов. Кроме того планируется, что сбор за оформление визы увеличится с 35 до 80 евро, а заявки будут рассматривать дольше.

"Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных мер. Мы хотим пойти дальше, чем отказ от упрощенной выдачи виз", - заявил один из источников в разговоре с The Financial Times. По его словам, более серьезные ограничения могут быть приняты до конца года.