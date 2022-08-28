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СМИ: ЕС откажется от упрощенного визового режима с Россией

rus.tvnet.lv
СМИ: ЕС откажется от упрощенного визового режима с Россией
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Виза. Снимок иллюстративный.
Виза. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) поддержат идею об отмене упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России, пишет "Медуза", со ссылкой на газету The Financial Times.

По словам источников издания, которые участвуют в переговорах по этой теме, официально об этом объявят на встрече глав МИДов стран Евросоюза. Планируется, что встреча состоится в Праге 30 августа.

Ранее сообщалось, что такое предложение внесет глава МИД Чехии Ян Липавский.

Прекращение действия этого соглашения об упрощенной выдаче виз, которое было заключено между Россией и ЕС в 2007 году, будет означать, что желающим придется предоставлять больше документов. Кроме того планируется, что  сбор за оформление визы увеличится с 35 до 80 евро, а заявки будут рассматривать дольше.

"Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных мер. Мы хотим пойти дальше, чем отказ от упрощенной выдачи виз", - заявил один из источников в разговоре с The Financial Times. По его словам, более серьезные ограничения могут быть приняты до конца года.

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