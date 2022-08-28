Мэр Мелитополя заявил об уничтожении российской базы

По его словам, удары были нанесены в ночь на 28 августа.

Российская военная база находилась на территории завода "Автоцветлит". В свою очередь, административное здание, где готовился референдум, находилось в поселке Мирное Мелитопольского района в десяти километрах от города.

"Уже в течение трех недель каждый день у них что-нибудь случается. Ждем жест доброй воли - они должны уйти с временно оккупированных территорий", - заявил Федоров.

Мелитополь был оккупирован российскими властями с марта 2022 года. Представители временных администраций подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской областей неоднократно заявляли о намерении провести референдумы о вхождении в состав РФ.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта.