Прогноз Василисы Володиной на неделю с 29 августа по 4 сентября: идем учиться или перестаем мечтать о захвате мира

По словам эксперта, "повседневные планы атакованы суетой и мельтешением (сконцентрироваться и доделать что-то полноценно очень сложно). А желание показать себя творческой личностью, склонной к приступам щедрости и всплескам эмоций, будет жестко контролироваться здравым смыслом и реальностью.

Немыслимо хочется блеснуть новыми бриллиантами и выложить фоточки с островов, но сначала надо заплатить за аренду квартиры".

До среды так: если чего-то не успеваешь, не нервничай - от этого лучше не будет;

ограничиваем лишние контакты, мелкие планы вычеркиваем, не даем дергать себя по мелочам;

уменьшаем экранное время - оно пожирает время жизни;

если чего-то не можешь себе позволить, от этого не становишься хуже.

"С четверга нервотрепки чуть меньше, конструктива больше, а самое важное - четче осознание, что многого не понимаешь про эту жизнь. Что цели превосходят средства. Что,

замахнувшись на великое, нужно соответствовать, а личного ресурса для этого нет. Идем учиться или перестаем мечтать о захвате мира.

Пишу именно такими словами, чтобы была понятна канва для совершенно всех ситуаций.

Ну а о том, что на следующей неделе лето тю-тю и начинается новый учебный год, вы из без меня знаете", - заключила Василиса Володина и искренне посоветовала "тем, кто к 1 сентября учит стихи, скупает канцтовары и наглаживает форму детям, отвлечься от текучки и подумать о ВАЖНОМ".