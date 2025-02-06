В прямом эфире телеканала TVNET и в утреннем эфире крупнейших латвийских радиостанций были объявлены номинанты на новую премию в местной музыкальной индустрии - GAMMA.
Видео ⟩ Объявлены номинанты на новую музыкальную премию GAMMA
GAMMA - это латвийская премия в области музыкальной индустрии, которая охватывает все аспекты отрасли и предлагает новый подход к признанию выдающихся достижений.
Видео: Объявление номинантов GAMMA в студии TVNET
Обширное жюри и подробная оценка
Жюри GAMMA, состоящее почти из 200 человек, среди которых музыканты, профессионалы индустрии и музыкальные энтузиасты, тщательно оценивало работу около 300 артистов за прошедший год. Задача жюри состояла в том, чтобы проанализировать деятельность артистов по ряду критериев, включая музыкальное исполнение и качество, публичную активность и взаимодействие с аудиторией, концертную деятельность и другие аспекты, отражающие достижения артиста за прошедший год. За беспристрастностью судейства следил совет жюри GAMMA, состоящий из пяти человек.
"Запуская новую традицию премии GAMMA, мы с большим энтузиазмом и энергией привлекли широкий круг участников и экспертов отрасли, чтобы обеспечить максимально объективный и прозрачный процесс оценки, - с гордостью говорит координатор работы жюри GAMMA Инесе Саулая-Добеле. - Конечно, когда создаешь что-то совершенно новое и беспрецедентное, всегда есть куда расти и совершенствоваться, и это нас только вдохновляет! Мы открыты для предложений и пожеланий о том, как сделать этот процесс еще лучше в будущем".
Категории, охватывающие всю отрасль
Премия GAMMA будет отмечать не только артистов в таких категориях, как "Сольный артист года", "Сольная артистка года", "Группа/коллектив года" и "Жанровый артист года" (в десяти жанрах), но и профессионалов музыкальной индустрии. В число отраслевых категорий входят:
- "Профессионал года в индустрии" - менеджер, звукозаписывающий лейбл, звукорежиссер, музыкальный обозреватель, концертный продюсер и т. д. - в сотрудничестве с Music Latvia.
- "Инновация года в области музыкальных технологий" - в сотрудничестве с Патентным бюро.
- "Автор года" - в сотрудничестве с AKKA/LAA.
- "Музыкальное событие года, живой концерт года и концертное место года" - признание достижений латвийской концертной жизни.
Церемония награждения
Как было объявлено ранее, церемония вручения премии GAMMA состоится 5 марта на площадке Xiaomi Arena в Риге. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на канале TV3, что даст возможность наблюдать за ним всем желающим. Билеты на церемонию вручения премии GAMMA можно приобрести в кассе Biļešu Serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv.
Номинанты GAMMA 2024 (артисты перечислены в алфавитном порядке)
Сольный артист года
Крис Ной, Донс, Fiņķis, Ozols, Wiesulis
Сольная артистка года
Айя Андреева, Būū, Emilija, Кристине Праулиня, Patrisha
Группа/коллектив года
Citi Zēni, Instrumenti, Laika Suns, Sudden Lights, Tautumeitas
Молодой артист/группа года
Depustūtes, Emilija, Санта Шиллере, YŪT, Vēstulēs
Хит года
Крис Ной - Desmitiem reižu
Крис Ной - Nomodā
Донс - Hollow
Instrumenti - Tu iekriti manī
Olas feat. Esmeralda & heywhosthatkid - Nārnija
Радиохит года
Крис Ной - Desmitiem reižu
Крис Ной – Nomodā
Emilija - Noticēt sev
Emilija - Sirds pelnos
YŪT - Tuvu
Самая транслируемая песня года
Донс - Hollow
Эдвард Страдзиньш - Uz Tukumu pēc smukuma
Olas feat. Esmeralda & heywhosthatkid - Nārnija
sangvn, Wiesulis - Klāt
sangvn, Wiesulis - Pasarg' Dievs
Артист года в жанре:
Поп
Крис Ной, Донс, Интарс Бусулис, Instrumenti, Sudden Lights
Хип-хоп
ansis, Gustavo, Finķis, Ozols, Wiesulis
Рок
Bēdu brāļi, Dzelzs Vilks, Jumprava, Мик Галвановскис, Purple Negative
Электронная танцевальная музыка
Bel Tempo, Dubra, Elpo, Vultura, Taran & Lomov
Джаз/фанк
Кристап Ванадзиньш, Кристине Праулиня, Том Рудзинскис, Вадим Дмитриевс, Very Cool People
Народная музыка/фолк
Auļi, Jauno Jāņu orķestris, Ogas, Tautumeitas, Vilkači
Шлягерная музыка/кантри
Айнар Бумбиерис, Dēka, Эдвард Страдзиньш, Янис Моисейс, Мартиньш Кантерс
Альтернатива/инди
Būu, Carnival Youth, Laika Suns, Nielslens Lielsliens un Vija Moore, Pienvedēja Piedzīvojumi
Межжанровый
Антра Стафецка, Элина Осе, Grupa LUPA, Latvian Voices, MADARA
Инструментальный
Айя Алсиня, Гинтс Смукайс, Карлис Аузанс, Рейнис Яунайс, Рихард Залюпе
Метал
Ghettozloba, Kayro, OGHRE, Relicseed, STABS
Концертная площадка года
Hanzas Perons, Латгальское посольство Gors, Лиепайский концертный зал Lielais dzintars, Palladium Rīga, Xiaomi Arēna
Музыкальное событие года
III Большой концерт, Большая эстрада Межапарка, 01.06.2024.
Ansis, Palladium Rīga, 02./03.02.2024.
Крис Ной, Palladium Rīga, 07.11.2024.
Донс, Laiks, стадион Daugava, 17.08.2024.
Instrumenti, Runā Rīga, Arēna Rīga, 26.10.2024.
Живое выступление/концерт года
Ansis, Palladium Rīga, 02./03.02.2024.
Крис Ной, Palladium Rīga, 07.11.2024.
Донс, Laiks, стадион Daugava, 17.08.2024.
Instrumenti, Runā Rīga, Arēna Rīga, 26.10.2024.
Ozols, Arēna Rīga, 28.12.2023.
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