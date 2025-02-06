Видео Объявлены номинанты на новую музыкальную премию GAMMA

Жюри GAMMA, состоящее почти из 200 человек, среди которых музыканты, профессионалы индустрии и музыкальные энтузиасты, тщательно оценивало работу около 300 артистов за прошедший год. Задача жюри состояла в том, чтобы проанализировать деятельность артистов по ряду критериев, включая музыкальное исполнение и качество, публичную активность и взаимодействие с аудиторией, концертную деятельность и другие аспекты, отражающие достижения артиста за прошедший год. За беспристрастностью судейства следил совет жюри GAMMA, состоящий из пяти человек.

"Запуская новую традицию премии GAMMA, мы с большим энтузиазмом и энергией привлекли широкий круг участников и экспертов отрасли, чтобы обеспечить максимально объективный и прозрачный процесс оценки, - с гордостью говорит координатор работы жюри GAMMA Инесе Саулая-Добеле. - Конечно, когда создаешь что-то совершенно новое и беспрецедентное, всегда есть куда расти и совершенствоваться, и это нас только вдохновляет! Мы открыты для предложений и пожеланий о том, как сделать этот процесс еще лучше в будущем".