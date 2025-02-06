Видео Emilija рассказала, где ей больше всего нравится выступать

Спрашиваем, какое у Эмилии любимое место для выступлений. Она без колебаний отвечает, что это дом.

"Это самый сложный этап для меня - выйти из себя, собрать свои эмоции воедино, оформить их в песню, а затем работать дальше, чтобы преподнести ее слушателю", - отмечает певица.

Когда приходит время выходить на сцену, Эмилия честно признается, что это всегда стресс. "Я все еще учусь со всем этим жить, моей самой большой сценой была Большая эстрада Межапарка, так что в этом году мне пришлось адаптироваться к стрессовым ситуациям, адаптироваться ко всему, что может произойти на сцене".

"Стресс или не стресс - тебе нужно быть в своей лучшей форме", - с улыбкой говорит артистка.

Видео: Ansis и Emilija стали гостями TVNET

Emilija была номинирована на премию в категориях "Молодой артист года", "Сольная артистка года" и "Радиохит года" (композиции Noticēt sev и Sirds pelnos).

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