ВИДЕО Яна Брук раскрыла свою сексуальную ориентацию на шоу Amors

Очередной день в помещениях шоу проходил размеренно, пока не открылась входная дверь и в нее не вошла небезызвестная Яна Брук с большим чемоданом. Ее тут же пригласили познакомиться со всеми, посвятив особый момент общению только с парнями. Все дружно говорили о том и о сем, пока

моряк Николай вызывающе не спросил Яну, нравятся ли ей также девушки. На что привлекательная инфлюенсер не растерялась, а кокетливо ответил "да".

Брук рассказала, что никого не подвергает дискриминации по признаку пола, и если между ней и другим человеком есть влечение и химия, Яне неважно, мужчина это или женщина. Однако она также добавила: если ей придется выбирать, то на первое место она ставит мужчин.

Вскоре после этого Яна наглядно доказала, что бисексуальность - не пустые разговоры. Ей была предоставлена ​​возможность выбрать, с кем из всех участников пойти в джакузи и познакомиться поближе.

Эффектная инфлюенсерша снова всех удивила - она выбрала одну из самых привлекательных девушек шоу - Ливу. И как оказалось, у обеих были взаимные симпатии с момента первой встречи. Это доказал и вечер, когда участникам пришлось разделиться на пары.

Когда настала очередь Яны выбирать свою вторую половину, она без колебаний назвала имя Ливы, которая ответила утвердительно.

Следует отметить, что в тот же день шоу покинул Марселино. Как выяснилось, участники устали от пьянства участника в умопомрачительных количествах.