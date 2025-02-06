Латвийское общество пчеловодства недавно заявило, что до 70% образцов меда в латвийских магазинах могут быть ненатуральными, однако производители, которые регулярно проверяют свою продукцию в соответствии с требованиями законодательства, отрицают эти утверждения. Кто из них вводит потребителей в заблуждение, разбиралась Latvijas avīze.
"Неправильный" магазинный мед: действительно ли все так плохо?
Общество заявило, что 14 из 20 образцов меда, который продается в латвийских магазинах, не соответствовали стандартам подлинного меда, в том числе несколько продуктов под марками Vinnis и Rimi.
Пчеловоды утверждают, что эти продукты фактически произведены промышленным способом, а не собраны пчелами, поэтому не соответствуют директиве ЕС о меде как о натуральном сладком веществе, производимом пчелами. К такому выводу общество пришло на основе результатов анализов, проведенных в эстонской лаборатории Celvia CC.
Latvijas Avīze обратилась в лабораторию за разъяснениями и выяснила, что используемый Celvia CC молекулярный метод впервые был применен для определения подлинности меда именно в этой лаборатории, однако, несмотря на высокую точность, он пока не аккредитован в Европейском союзе.
Руководитель лаборатории Карел Крютшков утверждает, что на молекулярный метод можно положиться: "Это бесспорный метод, который позволяет точно определить подлинность меда. Он идентифицирует ДНК пчел, растений, пыльцы и других организмов, которые попадают в мед во время сбора урожая, из улья или в процессе производства. Использование этого метода учреждениями - лишь вопрос времени".
У Celvia CC обширный круг клиентов, включая производителей, фасовщиков, другие лаборатории. По его словам, против такого метода выступают только те, кто импортирует дешевые продукты, тогда как его эффективность доказана и в других областях, таких как медицина и криминалистика.
Президент Латвийского общества пчеловодов Валтерс Брусбардис отмечает, что этот метод уже используется в других европейских странах - в Финляндии, Германии и Австрии, где торговая сеть Spar после проверки молекулярным методом изъяла из своих магазинов ряд продуктов, названных медом. Однако в других странах этот метод не используется, поскольку в ЕС пока нет единых стандартов для проверки подлинности меда.
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