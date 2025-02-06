"Неправильный" магазинный мед: действительно ли все так плохо?

Общество заявило, что 14 из 20 образцов меда, который продается в латвийских магазинах, не соответствовали стандартам подлинного меда, в том числе несколько продуктов под марками Vinnis и Rimi.

Пчеловоды утверждают, что эти продукты фактически произведены промышленным способом, а не собраны пчелами, поэтому не соответствуют директиве ЕС о меде как о натуральном сладком веществе, производимом пчелами. К такому выводу общество пришло на основе результатов анализов, проведенных в эстонской лаборатории Celvia CC.

Latvijas Avīze обратилась в лабораторию за разъяснениями и выяснила, что используемый Celvia CC молекулярный метод впервые был применен для определения подлинности меда именно в этой лаборатории, однако, несмотря на высокую точность, он пока не аккредитован в Европейском союзе.