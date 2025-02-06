Фото Нагрузили 18 тоннами воды: в Пардаугаве завершено тестирование колеса обозрения

На заключительном этапе испытаний рижского колеса обозрения проверялась его грузоподъемность при обычных ежедневных нагрузках, а также при достижении критических пределов нагрузки. Во время испытаний использовалась почти тысяча бутылок с водой от латвийского производителя Venden общим весом более 18 тонн, которыми заменили пассажиров.

Галерея: Тестирование колеса обозрения в Пардаугаве

"Мы, команда рижского колеса обозрения, очень гордимся тем, что весь проект основан на местных проектировочных и производственных ресурсах, например, конструкция колеса обозрения и кабины произведены в Латвии. Хотим сказать особое спасибо и Venden за участие в тестировании. Надеемся, что вскоре клиентам Venden будет поставлена вода, которая "видела" Ригу с совсем новой точки! А мы после удачно завершенных проверок ждем заключения экспертов, чтобы как можно быстрее колесо обозрения смогло принять первых пассажиров", - заявил член правления предприятия RPR Operators Дмитрий Успенский.

Планируется, что 65-метровое колесо обозрения откроется для посетителей в первом квартале 2025 года, став значительным и масштабным туристическим объектом на менее посещаемом левом берегу Даугавы в Риге.

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Колесо обозрения можно будет использовать в любое время года, так как его кабинки оснащены кондиционерами и отоплением. Одновременно на нем смогут разместиться 240 пассажиров - по восемь в каждой кабине.

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