До сих пор врачи и диетологи в основном оценивали ожирение и избыточный вес на основе индекса массы тела (ИМТ), однако этот подход не является однозначным. Хотя ИМТ учитывает соотношение веса и роста, он игнорирует другие аспекты, такие как мышечная масса или распределение жира в организме. Это приводит к неточностям, особенно в диагностике ожирения.
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Есть лишний вес или нет? Новое определение ожирения больше не отдает приоритет индексу массы тела
Поэтому международная группа экспертов, состоящая из 58 специалистов разных областей медицины, предлагает отменить индекс массы тела (ИМТ) как единственный критерий. Отчет команды был опубликован в январе в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology. Его главная цель - не что иное, как революция в диагностике крайнего ожирения. Важнее индекса массы тела то, где в организме находится лишний жир и что действительно беспокоит человека.