Сб, 8.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

Есть лишний вес или нет? Новое определение ожирения больше не отдает приоритет индексу массы тела

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: Schutterstock.com

До сих пор врачи и диетологи в основном оценивали ожирение и избыточный вес на основе индекса массы тела (ИМТ), однако этот подход не является однозначным. Хотя ИМТ учитывает соотношение веса и роста, он игнорирует другие аспекты, такие как мышечная масса или распределение жира в организме. Это приводит к неточностям, особенно в диагностике ожирения.

Поэтому международная группа экспертов, состоящая из 58 специалистов разных областей медицины, предлагает отменить индекс массы тела (ИМТ) как единственный критерий. Отчет команды был опубликован в январе в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology. Его главная цель - не что иное, как революция в диагностике крайнего ожирения. Важнее индекса массы тела то, где в организме находится лишний жир и что действительно беспокоит человека.

В настоящее время избыточную массу тела и ожирение оценивают по ИМТ. Индекс массы тела от 25 до 29,9 балла считается избыточным весом, или предожирением. ИМТ 30 и более классифицируется как ожирение.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх