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Кулинарный эксперт Сигне Мейране публично объявила о своем разводе

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Сигне Мейране
Сигне Мейране Фото: Evija Trifanova/LETA

Кулинарный эксперт и автор кулинарных книг Сигне Мейране на своей странице в Instagram сообщила о разводе с мужем Армандом Мейрансом.

В посте она рассказала, что многие даже не подозревают об этом, но прошлый год стал для нее годом перемен - она расторгла брак, длившийся почти 20 лет. Сигне пишет, что сравнивает свою жизнь с американскими горками, и добавляет:

"Я убеждена, что это история про каждого, кто выбирает идти по этому пути. Но этот выбор также заставил меня думать - и задавать вопросы о том, что я делаю и делала. (...) Поддержка очень важна для меня сейчас".

Ранее сообщалось, что Сигне Мейране более двух лет назад вместе с Армандом и двумя дочерьми переехала в Лион, Франция.

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