Кулинарный эксперт и автор кулинарных книг Сигне Мейране на своей странице в Instagram сообщила о разводе с мужем Армандом Мейрансом.
Кулинарный эксперт Сигне Мейране публично объявила о своем разводе
В посте она рассказала, что многие даже не подозревают об этом, но прошлый год стал для нее годом перемен - она расторгла брак, длившийся почти 20 лет. Сигне пишет, что сравнивает свою жизнь с американскими горками, и добавляет:
"Я убеждена, что это история про каждого, кто выбирает идти по этому пути. Но этот выбор также заставил меня думать - и задавать вопросы о том, что я делаю и делала. (...) Поддержка очень важна для меня сейчас".
Ранее сообщалось, что Сигне Мейране более двух лет назад вместе с Армандом и двумя дочерьми переехала в Лион, Франция.
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