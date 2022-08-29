Президент Сербии отменил Европрайд-2022 за две недели до его начала

"Просто в какой-то момент стало понятно, что мы не можем делать и то, и другое. Мероприятие может состояться в другое, более подходящее время", - сказал президент Сербии.

Организаторы парада в ответ заявили, что мероприятие все равно состоится, и любой запрет будет незаконным.

"Государство не может отменить Европрайд, и любая попытка сделать это будет явным нарушением конституции", - заявил организатор Марко Михайлович.

Кристин Гарина, президент Европейской ассоциации организаторов прайдов, также настаивает на том, что мероприятие уже не может быть отменено.

Она напомнила, что премьер-министр Ана Брнабич - первая женщина-премьер-министр Сербии и открытая лесбиянка - пообещала полную поддержку со стороны правительства Сербии в процессе подачи заявок на Европрайд-2022, и в ассоциации ожидают, что это обещание будет выполнено.

Организаторы мероприятия заявили, что роль Сербии в качестве принимающей стороны Европрайда была важным шагом на пути к достижению равенства для ЛГБТ-сообщества на Балканах.