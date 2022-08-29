Пуце: надо активно объяснять, почему снос памятника был необходим

Тех, кого смущает демонтаж памятника в парке Победы, безусловно, можно переубедить, рассказав о неоднозначной роли объекта и подчеркнув, что этот процесс является "путем в будущее", считает политик. Кроме того, по его мнению, с такими людьми нужно общаться напрямую, встречаясь с соответствующими организациями и налаживая диалог, а не просто рассказывая об этом в СМИ.

Пуце отметил, что в рамках предвыборной кампании в Латгале палатку партии посещают русскоязычные жители, которые задают вопросы о демонтаже памятника.

"Не могу сказать, что я убеждаю людей, но я по крайней мере ясно показываю, почему это нужно латвийскому обществу именно сейчас, это остается аргументом в головах этих людей, и часть из них, наверное, можно убедить", - заявил депутат.

Принять решение и сделать шаг к демонтажу памятника было очень важно, подчеркнул Пуце, добавив, что объект был огромным негативным символом и местом, где советское наследие активно продолжало "жить своей жизнью". Хотя политик не считает, что демонтаж памятника сам по себе вызовет радикальные изменения в обществе, это событие является как бы символическим прощанием с советскими временами, что очень важно для латвийского общества.