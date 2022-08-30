В понедельник вечером, 29 августа, и в ночь на вторник, 30 августа, на большей части территории Латвии прошли грозы, в некоторых местах сильный дождь продолжает идти и во вторник утром, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Пользователи соцсетей запечатлели бурю на фото и видео.
Фото и видео ⟩ Затопленные улицы и молнии: в Латвии бушевала сильная гроза
Наибольшее количество осадков выпало в Курземе и Видземе. С вечера понедельника до 5 часов утра вторника количество осадков в Салдусе и Руйиене достигло 41-42 миллиметров, или 52-53% от месячной нормы, а в Колке - 49 миллиметров, или 60%.
Более 30 мм осадков выпало также в Мерсрагсе, Приекули, Стальгене и Звейниекциемсе. Сильнейшие порывы ветра достигали 20,7 метра в секунду в понедельник вечером в Салдусе.
Во вторник в Латвии пройдут дожди, местами продолжительные и сильные, больше всего осадков будет в Видземе, прогнозируют синоптики.
Местами - преимущественно в восточной части страны - ожидаются грозы. Во второй половине дня в Курземе уже выглянет солнце.
Smiltenes pusē izveidojies lokāls bet spēcīgs negaiss... No Priekuļiem šo mākoni redz un zibeņo!😉 pic.twitter.com/acBWmgE5wZ— Ritvars Hāns (@laikpstakli) August 29, 2022
Smiltenes pusē izveidojies lokāls bet spēcīgs negaiss... No Priekuļiem šo mākoni redz un zibeņo!😉 pic.twitter.com/acBWmgE5wZ— Ritvars Hāns (@laikpstakli) August 29, 2022
29. augusta vakara negaiss Rīgā, Purvciemā. ⚡️⛈️#perkons #negaiss #zibens @LVGMC_Meteo @MeteoLatvia @meteolapa @boms_tricis pic.twitter.com/mSIkxrHzAl— Viktorrs (@wikt0rrs) August 29, 2022
Rīgā, Purvciemā tagad arī zibens uzplaiksnījumi redzami. pic.twitter.com/Dsqh2Efbxm— Viktorrs (@wikt0rrs) August 29, 2022
Thunder 🌩️ #weatherforecast #laikaziņas #negaiss pic.twitter.com/JxAV5HibEj— Kitija (@UnrealKM) August 29, 2022
Из-за сильной грозы в понедельник, 29 августа, в Салдусе был очень сильный дождь с уровнем осадков в 39 мм, сообщает метеоролог Том Брицис в Facebook.
Брицис отмечает, что в городе есть одно место, которое традиционно затопляется. Это произошло и на этот раз.
🇱🇻 Intensīvie nokrišņi šovakar #Saldus (#Latvija). pic.twitter.com/kxVOD1uEiR— BreakingLV (@breakinglv) August 29, 2022
🇱🇻 Intensīvie nokrišņi appludināja ielu #Saldus (#Latvija).— BreakingLV (@breakinglv) August 29, 2022
📸 Samanta Baumane pic.twitter.com/TiBspT2kWH
Позже жители поделились информацией о затопленных проездах и в Тукумсе. С вечера понедельника количество осадков в Тукумcе и его окрестностях превысило норму за весь август, местами продолжаются сильные дожди.
Šorīt Tukumā jau otrais gāziena vilnis, visas ierastās vietas un ielas no jauna applūdušas! pic.twitter.com/NXuSrgfYO1— Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) August 30, 2022
На трех частных станциях метеонаблюдений возле Тукумса количество осадков превысило 75 миллиметров, на одной из них достигло 95 миллиметров.
На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что утром во вторник в Тукумсе было затоплено несколько улиц и дворов, а также частично затоплен железнодорожный вокзал.
Видео: Затопленные улицы Тукумса
Сегодня утром, 30 августа, в Лиепае автомобили и пешеходы не могут пересечь мост О. Калпака, так как он застрял в разведенном состоянии, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью управления Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.
Как уже сообщалось, из-за грозы в понедельник вечером нарушено электроснабжение около 5200 клиентов Sadales tīkls в западной части Латвии - Салдусе, Кулдиге и Тукумском крае, агентству LETA сообщила директор по коммуникации предприятия Гунта Лине.
Перебои с подачей электроэнергии в западной части Латвии, вызванные грозой, устранены, сообщили во вторник утром представители Sadales tīkls.
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