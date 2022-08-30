Фото и видео ⟩ Затопленные улицы и молнии: в Латвии бушевала сильная гроза

Rīgā, Purvciemā tagad arī zibens uzplaiksnījumi redzami. pic.twitter.com/Dsqh2Efbxm — Viktorrs (@wikt0rrs) August 29, 2022

Из-за сильной грозы в понедельник, 29 августа, в Салдусе был очень сильный дождь с уровнем осадков в 39 мм, сообщает метеоролог Том Брицис в Facebook.

Брицис отмечает, что в городе есть одно место, которое традиционно затопляется. Это произошло и на этот раз.

Позже жители поделились информацией о затопленных проездах и в Тукумсе. С вечера понедельника количество осадков в Тукумcе и его окрестностях превысило норму за весь август, местами продолжаются сильные дожди.

Šorīt Tukumā jau otrais gāziena vilnis, visas ierastās vietas un ielas no jauna applūdušas! pic.twitter.com/NXuSrgfYO1 — Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) August 30, 2022

На трех частных станциях метеонаблюдений возле Тукумса количество осадков превысило 75 миллиметров, на одной из них достигло 95 миллиметров.

На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что утром во вторник в Тукумсе было затоплено несколько улиц и дворов, а также частично затоплен железнодорожный вокзал.

Видео: Затопленные улицы Тукумса

Сегодня утром, 30 августа, в Лиепае автомобили и пешеходы не могут пересечь мост О. Калпака, так как он застрял в разведенном состоянии, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью управления Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.

Как уже сообщалось, из-за грозы в понедельник вечером нарушено электроснабжение около 5200 клиентов Sadales tīkls в западной части Латвии - Салдусе, Кулдиге и Тукумском крае, агентству LETA сообщила директор по коммуникации предприятия Гунта Лине.

Перебои с подачей электроэнергии в западной части Латвии, вызванные грозой, устранены, сообщили во вторник утром представители Sadales tīkls.