Вт, 30.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото и видео ⟩ Затопленные улицы и молнии: в Латвии бушевала сильная гроза

Дополнено
rus.tvnet.lv
Затопленные улицы и молнии: в Латвии бушевала сильная гроза
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Затопленная улица Салдуса.
Затопленная улица Салдуса. Фото: Ilze Tararuja/Toms Bricis/Facebook

В понедельник вечером, 29 августа, и в ночь на вторник, 30 августа, на большей части территории Латвии прошли грозы, в некоторых местах сильный дождь продолжает идти и во вторник утром, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Пользователи соцсетей запечатлели бурю на фото и видео.

Наибольшее количество осадков выпало в Курземе и Видземе. С вечера понедельника до 5 часов утра вторника количество осадков в Салдусе и Руйиене достигло 41-42 миллиметров, или 52-53% от месячной нормы, а в Колке - 49 миллиметров, или 60%.

Более 30 мм осадков выпало также в Мерсрагсе, Приекули, Стальгене и Звейниекциемсе. Сильнейшие порывы ветра достигали 20,7 метра в секунду в понедельник вечером в Салдусе.

Во вторник в Латвии пройдут дожди, местами продолжительные и сильные, больше всего осадков будет в Видземе, прогнозируют синоптики.

Местами - преимущественно в восточной части страны - ожидаются грозы. Во второй половине дня в Курземе уже выглянет солнце.

Из-за сильной грозы в понедельник, 29 августа, в Салдусе был очень сильный дождь с уровнем осадков в 39 мм, сообщает метеоролог Том Брицис в Facebook.

Брицис отмечает, что в городе есть одно место, которое традиционно затопляется. Это произошло и на этот раз.

Позже жители поделились информацией о затопленных проездах и в Тукумсе. С вечера понедельника количество осадков в Тукумcе и его окрестностях превысило норму за весь август, местами продолжаются сильные дожди.

На трех частных станциях метеонаблюдений возле Тукумса количество осадков превысило 75 миллиметров, на одной из них достигло 95 миллиметров.

На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что утром во вторник в Тукумсе было затоплено несколько улиц и дворов, а также частично затоплен железнодорожный вокзал.

Видео: Затопленные улицы Тукумса

Сегодня утром, 30 августа, в Лиепае автомобили и пешеходы не могут пересечь мост О. Калпака, так как он застрял в разведенном состоянии, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью управления Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.

Как уже сообщалось, из-за грозы в понедельник вечером нарушено электроснабжение около 5200 клиентов Sadales tīkls в западной части Латвии - Салдусе, Кулдиге и Тукумском крае, агентству LETA сообщила директор по коммуникации предприятия Гунта Лине.

Перебои с подачей электроэнергии в западной части Латвии, вызванные грозой, устранены, сообщили во вторник утром представители Sadales tīkls.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх