Сегодня утром, 30 августа, в Лиепае автомобили и пешеходы не могут пересечь мост О. Калпака, так как он застрял в разведенном состоянии, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью управления Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.
Фото ⟩ После удара молнии мост Калпака в Лиепае застрял в открытом состоянии
После удара молнии мост Калпака в Лиепае застрял в открытом состоянии
Она сообщила, что ночью в электронную систему управления мостом попала молния, поэтому мост нельзя свести.
В настоящее время сотрудники охраны на обоих концах моста информируют водителей и пешеходов о технических неполадках, а специалисты работают над устранением проблемы.
Как сообщалось, в понедельник вечером, 29 августа, и в ночь на вторник, 30 августа, на большей части территории Латвии прошли грозы, в некоторых местах сильный дождь продолжает идти и во вторник утром.
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