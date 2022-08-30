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Фото ⟩ После удара молнии мост Калпака в Лиепае застрял в открытом состоянии

rus.tvnet.lv/LETA
После удара молнии мост Калпака в Лиепае застрял в открытом состоянии
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Мост Калпака в Лиепае
Мост Калпака в Лиепае Фото: Zane Bitere / LETA

Сегодня утром, 30 августа, в Лиепае автомобили и пешеходы не могут пересечь мост О. Калпака, так как он застрял в разведенном состоянии, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью управления Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.

Она сообщила, что ночью в электронную систему управления мостом попала молния, поэтому мост нельзя свести.

Фото: https://liepaja-sez.lv/lv

В настоящее время сотрудники охраны на обоих концах моста информируют водителей и пешеходов о технических неполадках, а специалисты работают над устранением проблемы.

Как сообщалось, в понедельник вечером, 29 августа, и в ночь на вторник, 30 августа, на большей части территории Латвии прошли грозы, в некоторых местах сильный дождь продолжает идти и во вторник утром.

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