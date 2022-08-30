Фото ⟩ После удара молнии мост Калпака в Лиепае застрял в открытом состоянии

Сегодня утром, 30 августа, в Лиепае автомобили и пешеходы не могут пересечь мост О. Калпака, так как он застрял в разведенном состоянии, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью управления Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.