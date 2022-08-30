Херманис назвал три причины, почему Кайминьш возвращается в театр

На театральную сцену вернется депутат Сейма Артус Кайминьш - 21 октября этого года ожидается премьера спектакля "Операция Mindfuck", в актерский состав которого входит Кайминьш.

Херманис журналу Privātā dzīve рассказал, что сам уговорил актера на роль. Для Кайминьша это станет возвращением к его основной профессии, хотя он и раньше сотрудничал с Новым Рижским театром.

Рассказывая об основных причинах принятия такого решения, Херманис подчеркнул уникальный опыт Кайминьша как политика, высоко оценил его игру в фильме Kolka Cool Юриса Пошкуса и спектакли Владислава Наставшева, а также отметил, что Кайминьш знает много информации, которой не знают другие.

Артус Кайминьш вплоть до 2014 года работал как штатный актер Национального театра, а затем ушел в политику. Однако его имя не значится в списках на предстоящих осенью выборах.

Что говорит об этом сам Кайминьш?

"Просыпаюсь. Открываю Интернет. Вижу - новая новость про меня. Оказалось, многим хотелось рассказать эту новость первыми, быть самыми важными. Даже не углубившись в суть новости. Но это даже прекрасно. Поскольку об этом и будет мое сообщение 21 октября", - написал в соцсетях он.

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