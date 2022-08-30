Во вторник, 30 августа, под Ярославлем произошла авария: столкнулись машина скорой помощи, легковой автомобиль и бензовоз. В результате аварии погибла бригада медиков, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".
В России машина скорой помощи столкнулась с бензовозом: погибла бригада медиков
В России машина скорой помощи столкнулась с бензовозом: погибла бригада медиков
Погибли три человека.
В результате ДТП топливо из бензовоза разлилось, машина скорой помощи загорелась, а огонь перекинулся на два близлежащих жилых дома. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.
В тушении задействованы 45 человек и 16 единиц пожарной техники.
Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, все погибшие - сотрудники бригады скорой помощи, ехавшие на вызов. "Выражаю глубокие соболезнования родным. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале.
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