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В России машина скорой помощи столкнулась с бензовозом: погибла бригада медиков

rus.tvnet.lv
В России машина скорой помощи столкнулась с бензовозом: погибла бригада медиков
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Фото: Pixabay

Во вторник, 30 августа, под Ярославлем произошла авария: столкнулись машина скорой помощи, легковой автомобиль и бензовоз. В результате аварии погибла бригада медиков, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Новости".

Погибли три человека.

В результате ДТП топливо из бензовоза разлилось, машина скорой помощи загорелась, а огонь перекинулся на два близлежащих жилых дома. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. 

В тушении задействованы 45 человек и 16 единиц пожарной техники.

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, все погибшие - сотрудники бригады скорой помощи, ехавшие на вызов. "Выражаю глубокие соболезнования родным. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале.

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