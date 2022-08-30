В России машина скорой помощи столкнулась с бензовозом: погибла бригада медиков

Погибли три человека.

В результате ДТП топливо из бензовоза разлилось, машина скорой помощи загорелась, а огонь перекинулся на два близлежащих жилых дома. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

В тушении задействованы 45 человек и 16 единиц пожарной техники.

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, все погибшие - сотрудники бригады скорой помощи, ехавшие на вызов. "Выражаю глубокие соболезнования родным. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале.