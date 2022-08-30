Пенсионерки из "Отрядов Путина" сожгли фото первых лиц Латвии, Литвы, Эстонии и Польши

Об этом пишет rus.postimees, отмечая, что пенсионерки таким образом выразили свое возмущение в связи с переносом и ликвидацией советских памятников. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Польши Анджея Дуду, президента Латвии Эгила Левитса и президента Литвы Гитанаса Науседу они

обвинили в "возрождении фашизма", а также в том, что они "против России", и пожелали, "чтобы им не было добра".

Министерство иностранных дел Эстонии сочло, что агрессивная риторика России неудивительна, а данное видео демонстрирует отсутствие всякой культуры у его создателей и задействованных "актеров".

"Мы, "Отряды Путина", собрались сегодня на экстренное собрание выразить протест против всех прибалтийских стран во главе вот с этим человеком (пенсионерка показывает на фото президента Латвии Эгила Левитса. - Прим. ред.), который хочет построить концлагеря для российских людей. До каких пор это будет продолжаться?" - сказала в видео участница движения "Отряды Путина".