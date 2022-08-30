Пожилые активистки прокремлевского движения "Отряды Путина" демонстративно сожгли предварительно распечатанные для них фотографии первых лиц Эстонии, Латвии, Литвы и Польши и флаги этих стран.
Пенсионерки из "Отрядов Путина" сожгли фото первых лиц Латвии, Литвы, Эстонии и Польши
Об этом пишет rus.postimees, отмечая, что пенсионерки таким образом выразили свое возмущение в связи с переносом и ликвидацией советских памятников. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Польши Анджея Дуду, президента Латвии Эгила Левитса и президента Литвы Гитанаса Науседу они
обвинили в "возрождении фашизма", а также в том, что они "против России", и пожелали, "чтобы им не было добра".
Министерство иностранных дел Эстонии сочло, что агрессивная риторика России неудивительна, а данное видео демонстрирует отсутствие всякой культуры у его создателей и задействованных "актеров".
"Мы, "Отряды Путина", собрались сегодня на экстренное собрание выразить протест против всех прибалтийских стран во главе вот с этим человеком (пенсионерка показывает на фото президента Латвии Эгила Левитса. - Прим. ред.), который хочет построить концлагеря для российских людей. До каких пор это будет продолжаться?" - сказала в видео участница движения "Отряды Путина".
"Нет слов для возмущения. Все мы возмущены поведением этих президентов, всей Прибалтики, в которой все не могут успокоиться и во всем винят русских. А русские всегда побеждали, освобождали, всем помогали!" - продолжила другая пенсионерка.
В конце видео они по очереди бросают листки с распечатанными фотографиями в огонь. Это сопровождается пафосной музыкой.
МИД Эстонии прокомментировал изданию это сообщение, отметив, что акция демонстрирует неуважение России к Эстонии и другим странам. "Прежде всего, такой ролик демонстрирует отсутствие культуры у его создателей и задействованных "актеров". Агрессивная риторика России неудивительна, поскольку Эстония вместе с соседними странами активно поддерживала Украину и активно выступала за расширение санкций против России. Также неудивительна распространенная в России мода снимать пропагандистские видео за гранью разумного и привлекать к участию в роликах детей или пожилых людей", - сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.
@younghype3 Страшно, очень страшно #популярное ♬ Армия Путина - Young Hype
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