В Резекне опрашивают жителей о сносе памятника освободителям в городе

Согласно закону "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" Резекненский мемориальный комплекс воинам советской армии самоуправление должно демонтировать.

В опросе можно участвовать до 12 часов 2 сентября.

Жителей города спрашивают, поддерживают ли они демонтаж памятника. Предлагается три ответа: да, нет, скорее поддерживаю перенос памятника на Братское кладбище на улице Миера.

В настоящее время в версии опроса на латышском языке 55,79% или 2293 голоса отданы за демонтаж памятника, 36,89% или 1434 участника опроса не поддерживают демонтаж, а 7,32% или 301 участник опроса проголосовали за перенос памятника на Братское кладбище.

Аналогичное отношение к сносу памятника выражено и в русскоязычной версии опроса, где 51,19% или 1181 голос отдан за демонтаж памятника, 44,78% или 1033 участника опроса не поддерживают демонтаж, а за перенос памятника на Братское кладбище проголосовали 4,03%, или 93 участника опроса.