Избранный президент США Дональд Трамп пожаловался на слишком высокие тарифы за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль Соединенных Штатов.
Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США. Панама исключила такую возможность
«Плата, взимаемая Панамой, смехотворна и крайне несправедлива. Этот полный грабеж нашей страны будет немедленно прекращен», — заявил избранный президент на конференции консерваторов в Аризоне.
Перед этим Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Панамский канал является «жизненно важным национальным активом» США, а бывший президент Джимми Картер «отдал его за один доллар».
США контролировали канал до конца 1999 года, а затем передали управление панамским властям в соответствии с соглашением 1977 года.
Комментируя заявления Трампа, президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что канал принадлежит его стране, и этот вопрос не обсуждается.
«Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь, — заявил он. — Суверенитет и независимость нашей страны не могут быть предметом обсуждений».
По его словам, тарифы устанавливаются исходя из рыночных условий и расходов на эксплуатацию канала и обслуживание инфраструктуры.
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Трамп также заявил, что Панамским каналом «должна была управлять исключительно Панама, а не Китай или кто-то еще». «Мы никогда не допустим, чтобы он попал в чужие руки!» — заявил республиканец.
«Канал не имеет никакого контроля, прямого или косвенного, ни со стороны Китая, ни со стороны Евросоюза, ни со стороны США или какой-либо другой державы», — заявил Мулино.
«Это мы еще посмотрим», — ответил на это Трамп в Truth Social.
Позже он опубликовал в своей сети фотографию с американским флагом на фоне канала и сопроводил ее подписью: «Welcome to the United States Canal!» (в таком виде она переводится как «Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов», но если бы после слов «United States» стояла запятая, то смысл высказывания был бы таким: «Канал, добро пожаловать в Соединенные Штаты».
Панамский канал, который США закончили строить к 1914 году, является одним из главных судоходных маршрутов в мире, через него ежегодно проходит около 14 тысяч судов.
Длина канала составляет 82 километра, он соединяет Атлантический и Тихий океаны.