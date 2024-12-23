Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США. Панама исключила такую возможность

«Плата, взимаемая Панамой, смехотворна и крайне несправедлива. Этот полный грабеж нашей страны будет немедленно прекращен», — заявил избранный президент на конференции консерваторов в Аризоне.

Перед этим Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Панамский канал является «жизненно важным национальным активом» США, а бывший президент Джимми Картер «отдал его за один доллар».

США контролировали канал до конца 1999 года, а затем передали управление панамским властям в соответствии с соглашением 1977 года.

Комментируя заявления Трампа, президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что канал принадлежит его стране, и этот вопрос не обсуждается.

«Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь, — заявил он. — Суверенитет и независимость нашей страны не могут быть предметом обсуждений».

По его словам, тарифы устанавливаются исходя из рыночных условий и расходов на эксплуатацию канала и обслуживание инфраструктуры.

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