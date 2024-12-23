ФОТО и ВИДЕО Ринкевич в Лестене почтил память 80-летия Рождественских боев

Президент возложил цветы у образа Матери Латвии на братском кладбище Лестене и присутствовал на поминальном богослужении в Лестенской церкви.

Согласно информации на сайте Тукумского края, памятные мероприятия в Лестене начались с самого утра. В 9 часов утра состоялся пеший марш под руководством майора Яниса Слаидиньша по маршруту Румба - братское кладбище Лестене. В 13:30 участники индивидуально возложили цветы на братском кладбище, а в 14:00 в Лестенской евангелическо-лютеранской церкви прошло поминальное богослужение, в котором также участвовал женский хор Zaļuguns под руководством Г. Минкевиц.

Напомним, что Рождественские бои проходили в окрестностях Лестене и Джуксте во время Второй мировой войны - с 23 декабря 1944 года по 10 января 1945 года.

В этих боях впервые друг против друга сражались латышские части, находившиеся по разные стороны конфликта: 19-я гренадерская дивизия и 106-й гренадерский полк, входившие в состав вооруженных сил Нацистской Германии, против 130-го латышского стрелкового корпуса с двумя дивизиями в составе Красной армии Советского Союза. В ходе боев солдаты с обеих сторон проявили исключительное мужество.

Галерея: Ринкевич в Лестене почтил память 80-летия Рождественских боев

Видео: Ринкевич в Лестене почтил память 80-летия Рождественских боев

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