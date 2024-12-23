Смерть Айгара Фадеева - состоялось прощальное богослужение

Монастырская сестра пишет, что впервые встретилась со спортсменом около 15 лет назад, когда он готовился к крещению и приехал в монастырь в Межапарке. Монастырская сестра вспоминает Фадеева как доброго, простого, бесконечно искреннего и бескорыстного человека, который всегда спешил на помощь.

Ранее сообщалось, что в Госполиции по факту смерти Фадеева начат уголовный процесс и назначена экспертиза. Первоначальная информация не свидетельствует о том, что было совершено преступление.

В 2000 году Фадеев завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Сиднее в спортивной ходьбе на 50 километров.

Айгар Фадеев родился 27 декабря 1975 года в Валке и за свою карьеру принял участие в трех Олимпийских играх. В 1996 году в Атланте он был шестым в ходьбе на 20 километров, в 2000 году в Сиднее завоевал серебряную медаль на дистанции 50 километров и был 14-м на дистанции 20 километров, а в 2004 году в Афинах занял на этих дистанциях 11-е и 9-е места соответственно.

В 1998 году он стал серебряным призером чемпионата Европы в спортивной ходьбе на 20 километров, а за год до этого стал чемпионом Европы U-23. На чемпионатах мира лучшим его результатом было четвертое место на дистанции 50 километров в 2001 году.

На данный момент Фадееву принадлежит несколько рекордов Латвии в спортивной ходьбе.

После завершения спортивной карьеры Фадеев работал физиотерапевтом, в том числе сотрудничая с мировыми звездами такого уровня, как баскетболист Коби Брайант.

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