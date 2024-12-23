ВИДЕО В Лондоне из-за взрыва аккумулятора электровелосипеда сгорел семейный дом

На видеозаписи, сделанной камерой соседнего дома, видно, как пламя охватывает здание, в то время как на заднем плане слышны звуки нескольких взрывов.

На место происшествия быстро прибыли службы экстренной помощи и пожарные.

Согласно заявлению LFB, причиной пожара стал "использованный аккумулятор от электровелосипеда, который взорвался во время зарядки".

В службе пояснили, что возгорание началось после того, как аккумулятор "вспыхнул на полу второго этажа".

Из трех человек, находившихся в доме на момент пожара, один смог выйти через входную дверь, но для двух других "выход был заблокирован огнем", сообщила LFB.

Оставшиеся двое выбрались на крышу через окно верхнего этажа.

Один из жителей упал с крыши, и службы экстренной помощи нашли его в саду. Несмотря на серьезные травмы, его жизнь вне опасности.

Второго человека, женщину, находившуюся на крыше, пожарные сняли и передали медикам из-за отравления дымом.

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