Повреждение балтийских кабелей: Китай не разрешает провести расследование на борту Yi Peng 3

"Шведская полиция присутствовала на борту в качестве наблюдателя в рамках китайского расследования", - сказала министр, добавив, что на данный момент "Китай не удовлетворил нашу просьбу позволить прокуратуре провести расследование на борту".

"Наша просьба, чтобы шведским прокурорам вместе с полицией и другими специалистами было разрешено провести определенные следственные действия на борту, остается в силе. Мы ясно выразили свою позицию Китаю по этому вопросу", - подчеркнула Мальмер-Стенергард.

В четверг на судно были приглашены представители властей Швеции, Германии и Финляндии в качестве наблюдателей в рамках расследования, проводимого Китаем.

В сопровождении также находился представитель Дании, поскольку эта страна выступила посредником, организовав встречи между заинтересованными государствами ранее на неделе, как заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Прокурор Хенрик Сёдерман сообщил, что Швеция не может проводить никаких следственных действий на судне, таких как допрос членов экипажа или техническое исследование.