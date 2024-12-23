Китай отклонил просьбу шведской прокуратуры провести следственные действия на борту китайского судна Yi Peng 3, связанного с повреждением коммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер-Стенергард.
Повреждение балтийских кабелей: Китай не разрешает провести расследование на борту Yi Peng 3
"Шведская полиция присутствовала на борту в качестве наблюдателя в рамках китайского расследования", - сказала министр, добавив, что на данный момент "Китай не удовлетворил нашу просьбу позволить прокуратуре провести расследование на борту".
"Наша просьба, чтобы шведским прокурорам вместе с полицией и другими специалистами было разрешено провести определенные следственные действия на борту, остается в силе. Мы ясно выразили свою позицию Китаю по этому вопросу", - подчеркнула Мальмер-Стенергард.
В четверг на судно были приглашены представители властей Швеции, Германии и Финляндии в качестве наблюдателей в рамках расследования, проводимого Китаем.
В сопровождении также находился представитель Дании, поскольку эта страна выступила посредником, организовав встречи между заинтересованными государствами ранее на неделе, как заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Прокурор Хенрик Сёдерман сообщил, что Швеция не может проводить никаких следственных действий на судне, таких как допрос членов экипажа или техническое исследование.
Швеция обратилась к Китаю с запросом о сотрудничестве в расследовании еще в конце ноября, однако премьер-министр Ульф Кристерссон подчеркнул, что никаких обвинений не выдвигалось.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в понедельник заявила, что "Китай готов поддерживать связь и сотрудничество с заинтересованными странами для содействия дальнейшему разрешению инцидента".
Китай также подтвердил, что судно, стоявшее на якоре у берегов Дании с 19 ноября, покинуло это место для обеспечения "физического и психологического благополучия экипажа".
Ранее сообщалось, что 17 и 18 ноября в Балтийском море в территориальных водах Швеции были повреждены два подводных кабеля: один соединял Финляндию с Германией, а другой - Швецию с Литвой. Кабели уже были восстановлены.
Особый интерес следователей вызвало китайское грузовое судно Yi Peng 3, которое, возможно, пересекло места расположения обоих кабелей в момент их повреждения. С 19 ноября Yi Peng 3 находилось на якоре в международных водах в проливе Каттегат между Данией и Швецией. Судно наблюдали военные корабли Дании, Швеции и Германии.
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Американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на правительственные источники, вовлеченные в расследование, в декабре сообщила, что российская разведка якобы отдала приказ капитану Yi Peng 3 повредить коммуникационные кабели с использованием якоря.
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