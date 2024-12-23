"Я часто говорил президенту Зеленскому, что ему нужно перестать критиковать Олафа Шольца, потому что, на мой взгляд, эта критика несправедлива", - сказал Рите.

Глава НАТО упомянул недовольство Киева, связанное с нежеланием Германии поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Рите отметил, что, в отличие от Шольца, поддерживает поставки Taurus Украине и не станет ограничивать их использование. "Мы все понимаем, что такие возможности крайне важны для Украины", - добавил он, подчеркнув, что не имеет полномочий решать, какие поставки союзники могут или не могут предоставить Киеву.

Ранее сообщалось, что 15 ноября состоялся телефонный разговор между Шольцем и Путиным.

Канцлер призвал российского диктатора вести переговоры с Украиной о справедливом и долгосрочном мире, вывести войска с захваченных территорий, а также заверил в продолжении поддержки Украины столько, сколько потребуется.

До этого Зеленский предупредил Шольца о рисках телефонных переговоров с Путиным, заявив, что это может ослабить международную изоляцию российского лидера.

Комментируя разговор между лидерами России и Германии, Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры".

"Теперь могут последовать другие разговоры, другие звонки. А это именно то, чего Путин давно добивается -ослабить свою изоляцию, ослабить изоляцию России", - заявил Зеленский.

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