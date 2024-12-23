В понедельник, 23 декабря, на улице Архитекту в Риге силы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) спешили на помощь горящему автомобилю, сообщили порталу TVNET очевидцы.
ФОТО ⟩ В центре Риги в понедельник днем пожарные тушили автомобиль
По словам очевидцев, пожар произошел около 16:00.
На место происшествия прибыл один пожарный автомобиль VUGD.
Как пояснила порталу TVNET представитель службы VUGD Илзе Даме, пожар охватил площадь шесть квадратных метров, но пожарные-спасатели оперативно ликвидировали возгорание. "Пострадавших в результате пожара нет", - подчеркнула представительница VUGD.
Галерея: В центре Риги в понедельник днем пожарные тушили автомобиль
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