ФОТО В центре Риги в понедельник днем пожарные тушили автомобиль

По словам очевидцев, пожар произошел около 16:00.

На место происшествия прибыл один пожарный автомобиль VUGD .

Как пояснила порталу TVNET представитель службы VUGD Илзе Даме, пожар охватил площадь шесть квадратных метров, но пожарные-спасатели оперативно ликвидировали возгорание. "Пострадавших в результате пожара нет", - подчеркнула представительница VUGD.