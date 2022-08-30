Леонида Гозмана арестовали на 15 суток после поста о Сталине и Гитлере

"Я не демонстрировал экстремистских символов, никаких свастик. Я не храню фуражку Гитлера, как ее хранят в главном храме вооруженных сил РФ, - цитирует SOTA выступление Гозмана в суде. - Я не призывал к насилию, у меня есть масса текстов, где я говорю что все политические изменения должны проходить мирно".

"Я сказал что Гитлер и Сталин действовали по-разному. Сказал, что Гитлер убивал чужих, а Сталин убивал своих. И всему этому есть подтверждение, в том числе и памятник жертвам коммунистического режима недалеко отсюда", - заявил политик.

Задержания по другому делу

В конце июля Гозмана задерживали по уголовному делу о неуведомлении о получении гражданства Израиля - второй раз задерживали по ошибке, за которую следователь извинился, по словам политика, перед ним. Адвокат Гозмана рассчитывал на штраф по этому делу или освобождение от наказания.

Бывший лидер СПС покидал Россию, но вернулся в июне и говорил, что останется в стране, несмотря на вооруженное вторжение в Украину и преследования противников войны.

"У меня нет рационального ответа на вопрос, зачем мы вернулись, - писал Гозман в "Новой газете. Европа". - Я не переоцениваю своей всемирно-исторической роли и понимаю, что мой арест, если он случится, мало на что здесь повлияет, толчком к изменениям не станет, а тюрьма - она для молодых. Да и не хочу я туда. Но не понимать, что она в ближайшей перспективе возможна, было бы крайней неадекватностью".

Статья о сравнении с нацистской Германией

Статья 13.48 КоАП РФ о публичном отождествлении решений и действий руководства СССР с решениями и действиями руководства нацистской Германии во Второй мировой войне была принята Госдумой в начале апреля уже после начала российского вторжения в Украину.

Максимальное наказание - штраф до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток. То есть Гозман получил максимальное наказание по этой статье.