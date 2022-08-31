Известный астролог Василиса Володина составила прогноз на сентябрь 2022 года для каждого знака Зодиака и опубликовала его в своем Instagram.
Прогноз Василисы Володиной на сентябрь 2022 года: две недели сумятицы и вызовы судьбы
Овен
Для Овнов начался длительный и довольно важный этап, который продлится примерно до конца марта следующего года. "Его основная цель - много мелких целей", - говорит астролог. Она советует подготовиться к тому, чтобы энергично требовать помощи от своего окружения, а еще - активно обсуждать свои планы, рассказывать о них, рекламировать - так будет легче и проще получить помощь и даже заработать добрую репутацию. Главное - не увязнуть в одной лишь болтовне.
Телец
Сейчас самое время совмещать приятное с полезным. Только придется приложить ко всему усердие и хорошенько все спланировать. Василиса Володина советует: романтические фантазии и веру в чудо лучше оставить за порогом. А сентябрь - подходящий месяц, чтобы устроить большой праздник для друзей-родственников не просто веселья ради, а в благодарность, из чувства долга или для того, чтобы навести мосты взаимовыгодного общения.
Близнецы
Радоваться, парить, заниматься приятными делами Близнецы будут до 10 сентября. А позже - жизнь забуксует и решит снова вернуть их к недоделанным делам и отношениям, которые требуют внимания. Близнецов ждут две недели сумятицы и расстроенных чувств, однако уже в последнюю неделю сентября верные решения найдутся! Астролог советует не становиться заложником чужих целей и уметь говорить "нет".
Рак
Сейчас можно отдохнуть и не перегружать себя великими задачами. Настало хорошее время, чтобы отступить в тень и накопить силу, которая пригодится через полгодика для борьбы за место под солнцем. Стоит обратить особенное внимание на первые числа месяца и даты с 17 по 20 сентября. Они связаны с важными вызовами со стороны судьбы, но выстоять реально, уверяет Василиса Володина.
Лев
Месяц ответственный и требует серьезного отношения, потому что может принести очередные перемены на работе. Лев будет пассивным наблюдателем чужих разногласий, которые впоследствии могут стать проблемой для всей компании или коллектива. "Я советую не то чтобы лезть на рожон, но не отстраняться, не делать вид, что ваша хата с краю. Постарайтесь помочь, не стойте в стороне, но напрямую в конфликт не встревайте", - говорит астролог. В свою очередь, в личной жизни и отношениях - время закреплять достигнутые успехи постоянством.
Дева
"Этот конкретный сентябрь 2022 даст возможность показать себя с лучшей стороны, получить признание успехов, но не отрастить неуместную корону", - предупреждает астролог. Она советует Девам использовать свой безупречный вкус и чувство меры во благо окружающим, отмечая, что представителей этого знака Зодиака сейчас слышат и ценят (но ждут совета, а не критики!). Девы могут обновлять гардероб, следить за внешностью и выходить на тропу любви!
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