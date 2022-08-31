Прогноз Василисы Володиной на сентябрь 2022 года: две недели сумятицы и вызовы судьбы

Рак

Сейчас можно отдохнуть и не перегружать себя великими задачами. Настало хорошее время, чтобы отступить в тень и накопить силу, которая пригодится через полгодика для борьбы за место под солнцем. Стоит обратить особенное внимание на первые числа месяца и даты с 17 по 20 сентября. Они связаны с важными вызовами со стороны судьбы, но выстоять реально, уверяет Василиса Володина.

Лев

Месяц ответственный и требует серьезного отношения, потому что может принести очередные перемены на работе. Лев будет пассивным наблюдателем чужих разногласий, которые впоследствии могут стать проблемой для всей компании или коллектива. "Я советую не то чтобы лезть на рожон, но не отстраняться, не делать вид, что ваша хата с краю. Постарайтесь помочь, не стойте в стороне, но напрямую в конфликт не встревайте", - говорит астролог. В свою очередь, в личной жизни и отношениях - время закреплять достигнутые успехи постоянством.

Дева

"Этот конкретный сентябрь 2022 даст возможность показать себя с лучшей стороны, получить признание успехов, но не отрастить неуместную корону", - предупреждает астролог. Она советует Девам использовать свой безупречный вкус и чувство меры во благо окружающим, отмечая, что представителей этого знака Зодиака сейчас слышат и ценят (но ждут совета, а не критики!). Девы могут обновлять гардероб, следить за внешностью и выходить на тропу любви!