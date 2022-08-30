Politico: украинская армия сделала Черноморский флот РФ беспомощным

С начала вторжения России 24 февраля Вооруженным силам Украины удалось потопить несколько военных кораблей противника, в том числе и крейсер "Москва".

Как пишет Politico, президент России Владимир Путин, начиная войну в Украине, большие надежды возлагал на базируемый в оккупированном Крыму Черноморский флот. В начале войны с российских кораблей по различным целям в Украине были выпущены крылатые ракеты, что позволило блокировать доступ к украинским портам. Россия угрожала и высадкой морского десанта в Одессе.

Однако Украине удалось потопить несколько российских кораблей, в результате чего флот РФ столкнулся с серьезными проблемами. В результате украинских ударов серьезно пострадал и авиационный полк Черноморского флота, базируемый на аэродроме Саки.

Как указывает Politico, российский флот занял оборонительные позиции как в портах, так и далеко от побережья, чтобы избежать ударов украинской армии. Атаки на цели на территории Украины сейчас реализовываются из подводных лодок российского флота.

Проблемы Черноморского флота с весны ухудшили плохое руководство, устаревшее оборудование и высокомерие.

Военные неудачи привели к отстранению командира Черноморского флота РФ адмирала Игоря Осипова от должности.

Сейчас Черноморский флот считается беспомощной силой, которая за последние несколько месяцев ничего не сделала, отмечает Politico.

Черноморский флот считается разбитым и в данный момент он годится только как оборонительная сила, способная осуществлять лишь отдельные атаки крылатыми ракетами.