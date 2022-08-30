Во вторник утром Киевский район Харькова вновь подвергся обстрелу. Погибли пять человек, семеро получили ранения, сообщил мэр города Игорь Терехов. РБК Украина сообщает о четырех погибших.
Центр Харькова подвергся очередному обстрелу. Что известно
Как сообщил Терехов, после обстрела начался пожар в жилом доме в центре Харькова. "По словам спасателей есть пострадавшие - таким образом их количество растет", - пишет мэр.
По его словам, под обстрел попали пятиэтажный жилой дом и детский сад.
По словам Игоря Терехова, во вторник Харьков обстреляла российская артиллерия. "Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат, - пишет Терехов. - Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах".
По сообщениям украинских СМИ, обстрел велся из дальнобойной ствольной артиллерии "Пион" калибром 203 мм. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Первая жертва обстрела погибла в Саржином Яре - популярном месте отдыха харьковчан.
"К сожалению, сегодня мы имели прилет сюда. И первая жертва именно здесь, в Саржином Яре. Очень хочу попросить харьковчан быть максимально аккуратными и осторожными. Да, это неудобно, да, хочется погулять, хочется набрать воды, окунуться, но надо прежде всего думать о жизни и сохранить жизнь", - цитируют Терехова украинские СМИ.
Тем не менее местная пресса отмечает, что на опубликованном пресс-службой мэрии видео видно, что даже обстрел Саржиного Яра не остановил отдыхающих: жители города купаются в источнике.
Местные власти призвали харьковчан оставаться в укрытиях.
"Рашисты снова обстреляли Харьков. Бьют вслепую. По мирному городу, который каждый день лечит раны, возобновляет бизнес, несмотря на войну, живет и работает, выпустили 9 снарядов! Есть погибшие и раненые", - написал он.
По мнению руководителя полиции Харьковской области Владимира Тимошко, цель обстрела одна - запугать людей, посеять панику.
"Как еще объяснить снаряды на территории детского сада, частного дома, рынка", - добавил он.
В воскресенье вечером центр Харькова также подвергся обстрелу, в результате которого российская ракета разорвалась около здания областной администрации на главной площади города.