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Центр Харькова подвергся очередному обстрелу. Что известно

BBC News Русская служба
Центр Харькова подвергся очередному обстрелу. Что известно
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BBC
В воскресенье вечером центр Харькова также подвергся российскому артобстрелу
В воскресенье вечером центр Харькова также подвергся российскому артобстрелу Фото: EPA

Во вторник утром Киевский район Харькова вновь подвергся обстрелу. Погибли пять человек, семеро получили ранения, сообщил мэр города Игорь Терехов. РБК Украина сообщает о четырех погибших.

Как сообщил Терехов, после обстрела начался пожар в жилом доме в центре Харькова. "По словам спасателей есть пострадавшие - таким образом их количество растет", - пишет мэр.

По его словам, под обстрел попали пятиэтажный жилой дом и детский сад.

По словам Игоря Терехова, во вторник Харьков обстреляла российская артиллерия. "Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат, - пишет Терехов. - Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах".

По сообщениям украинских СМИ, обстрел велся из дальнобойной ствольной артиллерии "Пион" калибром 203 мм. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Первая жертва обстрела погибла в Саржином Яре - популярном месте отдыха харьковчан.

"К сожалению, сегодня мы имели прилет сюда. И первая жертва именно здесь, в Саржином Яре. Очень хочу попросить харьковчан быть максимально аккуратными и осторожными. Да, это неудобно, да, хочется погулять, хочется набрать воды, окунуться, но надо прежде всего думать о жизни и сохранить жизнь", - цитируют Терехова украинские СМИ.

Тем не менее местная пресса отмечает, что на опубликованном пресс-службой мэрии видео видно, что даже обстрел Саржиного Яра не остановил отдыхающих: жители города купаются в источнике.

А это фото от 27 августа. Харьков регулярно подвергается российским обстрелам
А это фото от 27 августа. Харьков регулярно подвергается российским обстрелам Фото: Reuters

Местные власти призвали харьковчан оставаться в укрытиях.

"Рашисты снова обстреляли Харьков. Бьют вслепую. По мирному городу, который каждый день лечит раны, возобновляет бизнес, несмотря на войну, живет и работает, выпустили 9 снарядов! Есть погибшие и раненые", - написал он.

По мнению руководителя полиции Харьковской области Владимира Тимошко, цель обстрела одна - запугать людей, посеять панику.

"Как еще объяснить снаряды на территории детского сада, частного дома, рынка", - добавил он.

В воскресенье вечером центр Харькова также подвергся обстрелу, в результате которого российская ракета разорвалась около здания областной администрации на главной площади города.

BBC
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