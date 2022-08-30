Центр Харькова подвергся очередному обстрелу. Что известно

Как сообщил Терехов, после обстрела начался пожар в жилом доме в центре Харькова. "По словам спасателей есть пострадавшие - таким образом их количество растет", - пишет мэр.

По его словам, под обстрел попали пятиэтажный жилой дом и детский сад.

По словам Игоря Терехова, во вторник Харьков обстреляла российская артиллерия. "Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат, - пишет Терехов. - Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах".

По сообщениям украинских СМИ, обстрел велся из дальнобойной ствольной артиллерии "Пион" калибром 203 мм. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Первая жертва обстрела погибла в Саржином Яре - популярном месте отдыха харьковчан.