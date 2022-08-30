The Washington Post: Россия тратит дорогие ракеты, нанося удары по деревянным макетам HIMARS

Как изданию указали знакомые с ситуацией источники в Украине и США, ВСУ научились завлекать крылатые ракеты россиян "в ловушку", вынуждая их думать, что они атакуют позиции HIMARS.

Таким образом Россия использовала минимум десять крылатых ракет "Калибр".

Макеты HIMARS изготовлены из дерева, однако беспилотники оккупантов не могут отличить их от настоящих HIMARS. Дроны, фиксируя эти поддельные HIMARS, передают координаты их местонахождения силам РФ, которые наносят по этим позициям удары крылатыми ракетами.

В первую неделю использования нескольких силы РФ минимум десять раз попали в такую ловушку, побудив таким образом Украину делать новые макеты HIMARS.

Россия неоднократно хвалилась, что уничтожила несколько имеющихся в распоряжении Украины HIMARS. В свою очередь Украина утверждает, что ни одной из находящихся в ее ведении устройств HIMARS не было уничтожено.