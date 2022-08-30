Требование об обязательной eID-карте перенесли с января на май

На необходимость внести изменения из-за ограниченных возможностей Управления по делам гражданства и миграции указали депутаты Инга Голдберга, Янис Домбрава и Регина Лочмеле.

Кроме того, Сейм во вторник разрешил определенное время использовать документы личности с закончившимся во время Covid-19 сроком действия.

Выдвинутые правительством поправки к Закону о документах, удостоверяющих личность, устанавливают, что жители Латвии, у которых срок действия документов закончился с 1 марта 2020 года, могут использовать эти документы для реализации своих основных прав в пределах государства до 30 апреля 2023 года.

Таким образом, в упомянутый период времени люди с документами, срок действия которых закончился не позже 1 марта 2020 года, смогут, например, получать услуги в сферах здравоохранения, благосостояния, образования, социальной сфере и сфере по защите прав, а также принять участие в выборах в Сейм.